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北港朝天宮旁百年「龍井」開蓋！　民眾湧入取午時水驅邪避凶

▲雲林北港朝天宮「龍井」今年端午開放，湧入人潮排隊取水。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林北港朝天宮旁的「龍井」今年端午開放，湧入人潮排隊取水。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民間習俗在端午節當天汲取天然「午時水」，既可以驅邪避凶、解毒驅熱、除瘴氣，還能改運添財，用來泡茶或釀酒也會特別甘甜。雲林北港朝天宮媽祖廟左右兩側分別各有一口350餘年歷史的「龍井」及「虎井」，迄今井水仍保持清澈，今年端午為疫情過後首次開放，湧入人潮排隊取水。

這口「龍井」位在北港朝天宮旁東側的龍井小吃店內，每年端午節都吸引來自各地民眾帶著水桶、鍋子、寶特瓶前來排隊盛取午時水，帶回家淨身、淨宅、除瘴癘保平安，為了方便民眾取水，北港鎮中山路龍井小吃店老闆王清坡及2名兒子兩人，以古法用繩綁水桶手工無償替民眾取水。

▲雲林北港朝天宮「龍井」今年端午開放，湧入人潮排隊取水。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年為疫情後首次開放取午時水。（圖／記者蔡佩旻攝）

老闆王清坡受訪表示，今年疫情解封重啟，前2年井水停取許多民眾都很期待，有需要的民眾每年都來關心能不能取水。井水水量因前陣梅雨季節關係還算充足，但每年端午這天在短時間大量汲取，上游進水不及還是都會不太夠。 有一早7點就從台中來的，許多都是曾經來過今年再來的。王清坡也呼籲取水民眾，不要帶太大的桶子，讓大家都有水可取，共享平安。

▲雲林北港朝天宮「龍井」今年端午開放，湧入人潮排隊取水。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲王清坡呼籲取水時不用帶太大的桶子，讓大家都有水可取。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林北港朝天宮「龍井」今年端午開放，湧入人潮排隊取水。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲龍井小吃店業者，以古法用繩綁水桶手工無償替民眾取水。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林北港朝天宮「龍井」今年端午開放，湧入人潮排隊取水。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲王清波每年準備貼紙，在民眾的容器貼上龍井圖樣辨識。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林北港朝天宮「龍井」今年端午開放，湧入人潮排隊取水。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林北港朝天宮「龍井」今年端午開放，湧入人潮排隊取水。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林北港朝天宮「龍井」今年端午開放，湧入人潮排隊取水。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲每年端午節都吸引來自各地民眾帶著水桶、鍋子、寶特瓶前來排隊盛取午時水，帶回家淨身、淨宅、除瘴癘保平安。（圖／記者蔡佩旻攝）

 


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