地基主不是在廚房拜！專家曝「供品改放1處」：不然祂吃不到

▲拜地基主有眉角。（圖／翻攝自Facebook／張定瑋老師-全球姓名學陽宅風水權威大師）



記者朱祖儀／綜合報導

今（22）日是一年一度的端午節，除了要吃粽子之外，許多家庭也會拜神明、祖先和地基主。但風水老師張定瑋提醒，拜地基主的時候，不要每次都準備一樣的東西，可以換換不同口味，也說其實在廚房拜拜，地基主是吃不到的，因為現在住家建築已經改變，應該要換地方拜才對。

張定瑋日前在臉書發文表示，某次拜地基主時發現，每次祭拜的供品應該要換口味，因為有次他們準備拜螃蟹，可是因為上次也是拿螃蟹當供品，所以當時地基主沒有吃，反而對其他沒吃過的食物比較有興趣。他也舉例，很多人拜拜都會準備雞腿便當，但每次都一樣，地基主也會吃膩，「如果你每天吃雞腿，吃了30年…這樣的人生不是很乏味嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

張定瑋也說，大多數的人都是在廚房拜地基主，「這樣是不對的，因為地基主是吃不到的」。他解釋，以前的廚房有地基磚，所以住三合院的人在廚房拜拜是正確的，但現在建築大多是公寓、大樓和透天厝，地基主現在已經變成門神，站在門口兩側守護，所以應該要在門口祭拜。

▲張定瑋指出，應該在門口從內往外祭拜地基主。（圖／翻攝自Facebook／張定瑋老師-全球姓名學陽宅風水權威大師）



拜拜時間也很講究，張定瑋指出，其實地基主應該在初一、十五的早上祭拜，千萬不可以在下午拜，「因為下午拜的是魂，早上拜的才是神」。祭拜時的站法也有眉角，他表示「拜拜站的方式就是要在門內朝門口45度角，人要站在桌子的後面拜門柱」，拜錯了就是浪費時間。