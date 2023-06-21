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全台最美飯店拚了！無邊際泳池「練划槳」　宣布參戰愛河龍舟賽

記者許宥孺／高雄報導

高雄擁有無邊際泳池的承億酒店，去年才開幕就奪下「全台最美飯店」，適逢端午佳節，飯店高層也決定響應高雄愛河龍舟嘉年華，攜手米其林二星主廚、飯店幹部組隊報名參戰，充分利用頂樓的泳池、辦公室走廊練習划槳默契，讓市府首長隊也佩服不已。

▲▼全台最美飯店拚了！無邊際泳池「練划槳」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲全台最美飯店宣布參戰愛河龍舟賽，團對於無邊際泳池練划槳。（圖／記者許宥孺翻攝）

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愛河端午龍舟嘉年華將於明(22日)晚間7點在228公園揭開序幕，這次承億飯店集團高層宣布參戰，率領飯店幹部首次參加愛河龍舟賽，團隊中最特別的非米其林二星主廚Xavier Boyer（博雅維）莫屬，同時他也是酒店Papillon行政總主廚。

▲▼全台最美飯店拚了！無邊際泳池「練划槳」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲米其林二星主廚Xavier Boyer。（圖／記者許宥孺翻攝）

來自法國的Xavier曾在倫敦、紐約、巴黎、東京等地執掌過各家米其林等級餐廳，此次與酒店團隊一樣，都是首次參加滑龍舟競賽。Xavier Boyer表示：「參與的原因除了這是一個團隊活動可凝聚向心力，這也是他一直想嘗試的中華傳統體驗。」被問到練習幾次的感想，Xavier Boyer笑說：「我會努力撐到比賽當天。」

▲▼全台最美飯店拚了！無邊際泳池「練划槳」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼酒店高層戴淑玲率領團隊於無邊際泳池、辦公室走廊「練划槳」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼全台最美飯店拚了！無邊際泳池「練划槳」。（圖／記者許宥孺翻攝）

此次參賽的飯店鄰著高雄總圖位於亞洲新灣區核心位置，從24樓高空透明無邊際泳池即可眺望愛河及遊艇港。酒店高層戴淑玲表示：「雖說我們是一群憑著熱血來初體驗的龍舟門外漢，但也努力扎實的在飯店泳池、辦公室走廊練習，從全台灣最美泳池看出去，好像都多了點精神和體力迎接端午節競賽。」

▲▼全台最美飯店拚了！無邊際泳池「練划槳」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲客務副理鍾品涵(右)誓言要成為最美奪標手。（圖／記者許宥孺翻攝）

這次擔任奪標手的客務副理鍾品涵，已經對外放話，誓言要成為全場最美的龍舟奪標手，雖然會穿救生衣，但救生衣下「請大家拭目以待」。主廚牟善麟笑稱：「拿槳滑龍舟十分有趣，讓他會更加珍惜在廚房拿刀的日子。」

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