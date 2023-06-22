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導師剽竊畢業論文！男大生被逼「重新做」陷絕望　畢業典禮跳樓亡

▲▼河北科技大學有學生跳樓身亡。（圖／翻攝自微博）

▲死者家屬在校門口拉橫幅。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

河北科技大學一名男生疑似因畢業論文和畢業設計，被導師利益輸送給了關係戶，求助無門最後絕望輕生亡。據爆料內容顯示，這名學生也找過相關人員為自己爭取，可惜得到的答案都是被逼「重新做」，萬般絕望之下，該生於16日在學校畢業典禮當天跳樓身亡。

據華商傳媒集團《二三里資訊》報導，6月21日，網傳河北科技大學一學生身亡，家屬發文質疑「老師學術不端導致孩子身亡」。

網上自稱是死亡學生家屬的網友稱，孩子導師將其畢業論文和畢業設計利益輸送給關係戶，導致學生墜樓身亡。

另據《大河報》報導，學生親屬發文稱，其孩子就讀於河北科技大學電氣學院，在畢業典禮當天從宿舍樓跳下身亡，事發後校方一直在推脫責任。該校於6月16日舉行2023年畢業典禮暨學位授予儀式。

從網傳影片顯示，死者家屬在學校門口拉起了白條幅，上面用黑色毛筆寫著，「河北科技大學學術不端，老師弄虛作假逼死學生！」

疑似當事人母親在網上控訴，「我們是河北定州人，我兒子就讀於河北科技大學電氣學院，即將畢業，由於老師竊取他的研究成果給予關係戶，辜負了孩子對學校及老師的信任，逼不得已跳樓，求廣大網友幫幫我們。」

對此，河北科技大學電氣工程學院黨政辦工作人員回應稱，學校相關部門正在處理，學院暫時未接到相關情況通報。

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