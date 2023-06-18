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大陸 大陸焦點 特派現場

大四兒出社會實習「月薪6萬元」！媽媽聽完笑到發抖：終於能退休

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲一名大四的學生找到了實習工作，月薪大約為新台幣6萬元，媽媽因此笑得不斷發抖。（示意圖／資料照）

記者柯振中／綜合報導

對於家長而言，小孩子的前途通常是最為關心的事情。福建省福州市一名大四學生近日準備實習，期間每個月的薪資是1萬4,000元（人民幣，下同，約新台幣6萬237元），媽媽聽完以後瞬間狂喜，在家中邊笑邊顫抖，逗趣的模樣曝光，讓許多網友忍不住嘴角上揚。

綜合陸媒報導，這名學生今年23歲，由於已經大學4年級，因此在外面找了實習工作，期間找到了一份待遇相當不錯的實習，每月的薪資有1萬4,000元（約新台幣6萬237元）。

學生的姊姊表示，弟弟接下來要上船工作，接著還要在船上寫論文，每年有8個月在船上度過，只有這些時間能領到薪資，而媽媽聽到了這件事，也覺得十分開心，不斷仰頭大笑，甚至還笑得全身不斷顫抖。

▲▼大四學生找到實習工作，每月薪資高達6萬元。（圖／翻攝微博／白鹿視頻）

▲大四學生找到實習工作，每月薪資高達6萬元。（圖／翻攝微博／白鹿視頻）

學生的姊姊說，因為母親拉拔他們姊弟倆長大，一直到念完大學，實在相當不容易，如今弟弟擁有了屬於自己的薪水，媽媽終於能夠真正退休、安享生活，看到對方開心的模樣，她也相當快樂。

逗趣的影片曝光後，不少網友留言，「我是真的第一次見到笑成這個動作」、「別太激動，感覺快要抽過去了」、「要是一千四，這笑得起來嗎」、「我以為什麼事造成她犯病了，請律師打官司呢！」

不過，也有內行人指出，「船上1萬4，知道怎麼回事的根本笑不出來」、「船員很辛苦的，媽媽不心疼兒子嗎」、「阿姨只知道船員的工資，不知道船員的生活」、「跑船1.4萬低了，以後看不到兒子。船員300天在船上。」

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