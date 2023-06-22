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大陸 大陸焦點 特派現場

我駐斐濟外館名稱遭改回「台北」　陸：恪守一中原則的重要決定

▲▼中國大陸駐斐濟大使周劍。（圖／翻攝陸外交部）

▲大陸駐斐濟大使周劍。（圖／翻攝陸外交部）

記者蔡紹堅／綜合報導

斐濟新政府上任後，我方外館的名稱被恢復成「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」，不料，近日疑因中國大陸施壓，導致名稱又遭改回「駐斐濟台北商務辦事處」，還被取消了外交特權。對此，中國大陸駐斐濟大使周劍表示，這是恪守一個中國原則的重要決定，為中斐全方位務實合作築牢了根基，打開了閘門。

周劍20日在大陸駐斐濟使館舉辦了媒體學者吹風會，他提到，在兩國領導人的共同關心下，在中斐各界人民共同努力下，中斐關係取得了一些新的重要成果，第一項就是中斐關係面臨的「巨大政治障礙」得以掃除。

周劍進一步指出，不久前，斐濟新政府做出恪守一個中國原則的重要決定，將台灣駐斐濟機構名稱糾正為「台北商務辦事處」，取消其外交特權，為中斐全方位務實合作築牢了根基，打開了閘門。

周劍強調，「中方願在一個中國原則的基礎上，同斐各界加強務實合作，把兩國關係提升到更高水平，惠及更多斐濟百姓。」

▲▼中國大陸駐斐濟大使周劍。（圖／翻攝陸外交部）

周劍也透露，今年以來，中方在應對氣候變化南南合作框架下，向斐方捐贈了價值700萬斐元的太陽能物資；中斐還簽署了價值1700萬斐元的經濟技術合作協定，用於實施兩國政府商定的援助項目；中方通過中國—太平洋島國抗疫合作基金向斐方提供新一筆25萬美元現匯援助，繼續支持斐濟醫療衛生事業發展，「下一步，中方還將繼續推進兩國重點領域合作，為斐濟可持續發展提供助力。」

周劍說，中方的無償援助和技術合作項目惠及廣大斐濟民眾：中國援建斐濟北島納布瓦魯公路，將原來7小時的路程縮短至2小時，便利了當地人民出行；中國援建的斯丁森橋和瓦圖瓦卡橋，緩解了首都蘇瓦市區的交通堵塞狀況，促進了當地商業發展，被譽為「中斐友誼橋」。

周劍還說，今年，中國將以主辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇為契機，與有關各方一道，推動「一帶一路」合作取得更豐碩的成果。

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關鍵字：

斐濟駐斐濟台北商務辦事處

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