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閃婚蜜月驚變凶殺！活潑新娘陳屍豪華套房　新郎離奇失蹤

閃婚5個月到夢幻海島度假　新婚妻突然「陳屍蜜月房」男被控謀殺。（圖／翻攝自Instagram）  

▲克莉絲特和道森才閃婚5個月，竟陳屍豪華套房。（圖／翻攝自Instagram）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國田納西州一對閃婚5個月的新婚夫妻，到南太平洋島國斐濟一處度假村度蜜月，卻被發現新娘陳屍豪華客房內，新郎更離奇失蹤。新郎落網後堅稱人不是他殺的，也不願對妻子的死多作供述，警方目前已依謀殺罪名將他羈押。

綜合外電報導，39歲新娘克莉絲特（Christe Chen Dawson）是一名藥劑師，2015年時與在非營利組織「Youth Villages」工作的38歲丈夫道森（Bradley Robert Dawson）第一次見面，兩人於今年初交往，僅僅26天後，就在2月18日閃婚。出席婚禮的友人表示，得知兩人要閃婚時相當驚訝。

婚禮隔天，克莉絲特與道森在兩人的家鄉曼非斯市（Memphis）一處具有歷史意義的旅店內，舉辦一場約20人參加的小型派對。受僱紀錄的攝影師隔天在Instagram帳號發文表示，克莉絲特與道森當時的臉上洋溢著幸福，很開心能為他們紀錄美好又有趣的時刻。

兩人行為看在朋友眼裡非常瘋狂、非常浪漫，膩在一起甜蜜無比；然而一切就在前往斐濟的度假村度蜜月時變調。克莉絲特本月9日被發現陳屍在亞薩瓦群島一處度假村的豪華客房內，當時道森已不見蹤影。警方之後循線逮捕道森，他卻堅稱沒有殺人，但也不願透露更多，因此警方轉而向法官申請強制道森進行DNA檢測。

道森18日第一次出庭，辯護律師雖無法證實克莉絲特死因為何，但表示當事人堅稱沒有殺害妻子。法官下令將道森羈押直至27日出庭，若罪名成立，道森將面臨終身監禁，至於克莉絲特死因，目前尚待調查。

克莉絲特的死因傳回美國後，友人都相當震驚，其中一名友人桑姆伯格（Rena Schomburg）表示，她到現在還希望這件事不是真的，「真的太難過了」。另一名友人則表示，在他們出發度蜜月前不久，還遇到克莉絲特，當時克莉絲特看起來仍非常活潑。

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