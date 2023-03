我駐斐濟代表處宣布「正名」　恢復「中華民國」、外交特權

▲外交部長吳釗燮。(資料照/記者屠惠剛攝)



記者陶本和/台北報導

外交部亞東太平洋司司長周民淦28日在記者會上表示,斐濟共和國外交部於本月24日以節略正式知會我國駐斐濟代表處,自3月15日起恢復該處名稱為「中華民國(台灣)駐斐濟商務代表團」(Trade Mission of the Republic of China (Taiwan) to the Republic of Fiji),另享有依據1971年《斐濟外交特權及豁免法》的外交特權。

周民淦上午在記者會上表示,斐濟前政府迫於中國大陸的壓力,於2018年片面將我國駐處更名為「駐斐濟台北商務辦事處」(Taipei Trade Office in Fiji),經政府及駐處人員多年來不斷的努力爭取,加上去年底斐濟大選政黨輪替,由親民主陣營、同享自由人權價值的「人民聯盟黨」(People’s Alliance Party)、「國家聯盟黨」(National Federation Party)及「社會民主自由黨」(SODELPA)合組聯合政府共同執政。

周民淦表示,其新任政府肯定台灣自1971年起在斐濟共和國設立代表機構以來,在農漁業、醫療、教育及人才培育等領域密切交流合作,造福斐濟人民,確具實質貢獻;因此,經內閣會議討論後,決議撤銷前政府決定,恢復我國原代表機構名稱「中華民國(台灣)駐斐濟商務代表團」及外交特權。

對此,周民淦表示,我方肯定並感謝斐濟新政府的決定,強調斐濟係我國在太平洋區域理念相近合作的重要夥伴,兩國政府將在既有合作基礎上,持續穩健交流,深化台斐友好關係。

▲我駐斐濟代表處舉行國慶酒會。(資料照/翻攝駐斐濟代表處網站)