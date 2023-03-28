我駐斐濟代表處宣布「正名」　恢復「中華民國」、外交特權

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

外交部亞東太平洋司司長周民淦28日在記者會上表示，斐濟共和國外交部於本月24日以節略正式知會我國駐斐濟代表處，自3月15日起恢復該處名稱為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」（Trade Mission of the Republic of China （Taiwan） to the Republic of Fiji），另享有依據1971年《斐濟外交特權及豁免法》的外交特權。

周民淦上午在記者會上表示，斐濟前政府迫於中國大陸的壓力，於2018年片面將我國駐處更名為「駐斐濟台北商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji），經政府及駐處人員多年來不斷的努力爭取，加上去年底斐濟大選政黨輪替，由親民主陣營、同享自由人權價值的「人民聯盟黨」（People’s Alliance Party）、「國家聯盟黨」（National Federation Party）及「社會民主自由黨」（SODELPA）合組聯合政府共同執政。

周民淦表示，其新任政府肯定台灣自1971年起在斐濟共和國設立代表機構以來，在農漁業、醫療、教育及人才培育等領域密切交流合作，造福斐濟人民，確具實質貢獻；因此，經內閣會議討論後，決議撤銷前政府決定，恢復我國原代表機構名稱「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」及外交特權。

對此，周民淦表示，我方肯定並感謝斐濟新政府的決定，強調斐濟係我國在太平洋區域理念相近合作的重要夥伴，兩國政府將在既有合作基礎上，持續穩健交流，深化台斐友好關係。

▲我駐斐濟代表處舉行國慶酒會。（資料照／翻攝駐斐濟代表處網站）