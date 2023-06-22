氧氣剩10小時！鐵達尼觀光潛艇疑傳噪音　專家分析結果曝

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氧氣剩10小時！鐵達尼觀光潛艇「泰坦號」疑傳噪音　專家分析結果曝

▲鐵達尼號觀光潛艇,潛水器「泰坦號」（Titan）失聯。（圖／路透）

▲「泰坦號」黃金救援時間快要耗盡。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

鐵達尼號小型觀光潛艇「泰坦號」（Titan）18日下潛後失聯，至今尚未能定位潛艇位置，艇內存有的氧氣恐怕只剩10多小時。儘管先前探測到海中有「規律噪音」，但專家仍未能辨別聲音來源，目前對噪音的分析為「尚無定論」。

綜合外電報導，專家目前尚未能辨別噪音來源，官方也警告規律噪音的源頭有可能不是失蹤的泰坦號。美國海岸防衛隊隊長費德里克（Jamie Frederick）表示，分析噪音的結果尚無定論，目前遠端遙控載具（ROV）已經在P-3反潛機偵測到噪音的海域部署。

海洋之門探險公司（OceanGate Expeditions）先前表示，泰坦號上存有96小時的氧氣，根據這項數據，18日下潛後失聯的泰坦號，可能將於美東時間周四上午（台灣時間四晚間至周五凌晨）耗盡氧氣，但專家也表明，氧氣供應可能會受到一定的變因影響。

美國海岸防衛隊官員指出，更多艘船隻與潛艇動加入搜救任務，3艘搜救潛艇於21日抵達現場，其中一艘擁有側掃聲納系統。費德里克表示，當前搜索海域面積是康乃狄克州（1萬3023平方公里）的2倍，搜索深度為4公里。

泰坦號是由「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）公司所營運，而在2018年遭解雇的「海洋之門探險」前海洋營運總監洛奇（David Lochridge）在當時曾警告，泰坦號需要更多的測試，「隨著潛水器到達極端深度，泰坦號可能會對乘客造成潛在危險。」

同年，隸屬於海洋技術學會的「載人水下航器委員會」也向海洋之門探險發出警告，表示對於泰坦號的研發方式，還有其參觀鐵達尼號殘骸的計畫任務感到相當擔憂，尤其海洋之門探險在行銷泰坦號的方式上有誤導性，因為它根本沒有進行第三方檢測。

泰坦號上有一名駕駛員與4名乘客，5人身分分別為58歲的英國億萬富豪哈定（Hamish Harding）、來自巴基斯坦富有家庭的48歲英國富商達武德（Shahzada Dawood），以及19歲兒子（Suleman）、77歲的法國駕駛員納若萊（Paul-Henry Nargeolet），綽號「鐵達尼先生」，最後是「海洋之門探險」公司CEO拉許（Stockton Rush），他在2009年創立海洋之門探險公司，並於2021年推出鐵達尼號沈船殘骸參觀行程。

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