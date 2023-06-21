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明連假首日最塞！國道防7大地雷路段　國5天南下「連堵11小時」

▲雪隧大塞車老問題，宜蘭縣議員林聰池建議每公里回饋2元ETC儲值金，鼓勵大家走北宜公路。（圖／記者游芳男攝）

▲端午連假首日國道將有7大易塞路段。（資料圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

今(21日)為端午連假前1天，西部國道下午4時後車流增加，又逢下班車潮，國道都會區路段包括雙北、桃園、新竹、台南及高雄路段都出現塞車，不過明天(22日)連假首日將是交通量最大的一天，國道將有7大易塞地雷路段，其中國5南下車潮將自清晨5時湧現，下午4時紓解，可能連塞11小時。

明日(22日)是端午節，也是端午連假首日，高公局預估國道交通量為123百萬車公里，為年平均平日1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

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高公局預判明日國道將有7大壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局表示，西部國道南向用路人建議6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，若仍必需在明日上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發，節省寶貴時間。

明天國道疏導措施包括5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、6-12時西部國道南向高乘載、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

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