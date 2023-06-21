端午首波車潮今湧現！國道防3地雷段　明車最多「國5連塞11小時」　

▲端午連假預估將出現大量車潮。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

明天(22日)是端午節，也是端午連假首日，高公局預估今(21日)將有首波返鄉或出遊車潮，國道有3大地雷路段，其中國5南下車流可能要午夜12時才紓解，明天則是交通量最大的一天，國道嚴防7大易塞路段。

今天將有首波提早出遊或返鄉車潮，並夾雜通勤車流，預估交通量將比平常周五多15%，國道有3大地雷路段，包括國1南下楊梅-新竹、國3南下土城-關西、國5南下南港系統-頭城。

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高公局交管組科長蔡明哲表示，今天(21日)為連假前一天，國5自上午就會有一波南下車流，中午車潮趨緩，不過下午3點後還有一波，第三波則出現在晚上8時過後，以東部旅遊車流為主，預估午夜紓解。

蔡明哲指出，西部國道南下車潮則預計今天下午4時就會出現，期間仍有通勤下班車流，預料晚上8時過後陸續恢復正常。

端午4天連假明天起開跑，明天連假首日則將是國道交通量最大的一天，國道預估有7大易塞路段，包括國1南下楊梅-新竹、南下彰化系統-埔鹽系統、國1北上圓山-大華系統；國3南下土城-關西、快官-霧峰；國5南下南港系統-頭城；以及國10鼎金系統-燕巢系統。

其中國5預估上午5時就會有南下車流，要下午4時後才紓解，預料可能連塞11小時；西部國道則預料上午7點後就有車流，下午後陸續紓解。

蔡明哲提醒，端午4天連假中，假期第一天端午節(6月22日)雙向交通量最大量，上看123百萬車公里，為平常1.4倍，民眾若要在首日出遊，建議盡量避開上午出發，可利用下午再上國道。