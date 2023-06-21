新竹飆仔南下車聚！路過苗栗清晨狂噴音浪　居民凍未條報警

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮台一線外環道18日清晨5點天未亮時，有多部改裝機車競飆並發出噪音，引發民眾不滿而報警，警方到場後當場開出9件交通違規罰單，並對14台車輛及20名駕駛及乘客逐一盤查登記，涉及公共危險罪部分，將函送苗栗地檢署偵辦。

▲警方攔截落單的載運飆仔所騎機車的小貨車。（圖／記者蔡文淵翻攝）

通霄警分局表示，6月18日5時許接獲民眾報案，指稱有多部車輛於通霄鎮台1線通霄隧道北側路口競速且製造讓人不適的噪音，妨害安寧，警方立即啟動快打部隊到場處置，對於違規車輛開立闖紅燈、無照駕駛、車牌未依規定懸掛、召回檢驗排氣管等舉發交通違規9件，涉及公共危險罪行為調查完畢後將函送苗栗地檢署偵辦。

另對於疑似改裝噪音車輛，將報請苗栗縣環保局與公路總局苗栗監理站召回檢驗，警方現場逐一對14台車輛及20名駕駛及乘客盤查登記，並告誡不得有競速及涉及公共危險情事。

警方調查後發現，這群競速、飆車民眾來自新竹，當天係於中部地區集合後欲返回新竹地區，途中經過通霄鎮，因車輛噪音過大，造成民眾的不適，警方立即啟動快打部隊到場處置，針對現場人車盤查，當場針對違規態樣告發。

▲新竹飆仔路過苗栗通霄飆車擾民，警方出動快打圍捕開罰。（圖／記者蔡文淵翻攝）