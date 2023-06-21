世客博主題曲發表　張善政：讓更多海內外人士感受客家文化魅力

記者沈繼昌／桃園報導

主辦「2023世界客家博覽會」的桃園市政府今（21）日舉辦主題曲《Hakka New World》發布會，市長張善政表示，世界客家博覽會即將在8月11日至10月15日於桃園登場，外界對世客博內容越來越期待，市府今天推出開胃菜發表世客博主題曲，邀請金曲歌后彭佳慧、金曲歌王羅文裕、饒舌新星Yappy演唱，展現客家文化與鄉親在海外打拚過程與彰顯客家文化特色，希望讓其他族群、不會客語的朋友感受客語韻味與魅力，充分展現世客博的精神。

▲由桃園市主辦的「2023世界客家博覽會」，今天舉行主題曲發布會，邀請主唱金曲歌王羅文裕、饒舌新星Yappy現場演唱。（圖／記者沈繼昌攝）

這場世客博主題曲發布會記者會，除了地主市長張善政外，還邀請客委會副主委周江杰、新北市副市長劉和然、新竹縣副縣長陳見賢等人出席，張善政指出，以前學習英文時覺得很辛苦，但學唱英文歌後，學英文變成快樂的事情。幾年前開始學習客家話，當時啟蒙歌曲是由老縣長吳伯雄的「客家本色」，歌曲越唱越熟、客語也說得越來越好。他期待世客博主題曲《Hakka New World》能成為大家學客語最好的橋梁，透過主題曲讓不懂客語的朋友們能感受客語魅力，進而朗朗上口、更熟悉客家話。

▲由桃園市主辦的「2023世界客家博覽會」今天舉行主題曲發布會，桃園市長張善政與客委會副主委周江杰、新北市副市長劉和然、新竹縣副縣長陳見賢等人手持吉他出席。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政強調，感謝客委會大力支持，讓市府籌備世客博過程相當順利，即將邁向8月的開幕，同時也謝謝新北市、新竹縣等共13個縣市政府共襄盛舉，尤其新北市、桃園到新竹，這塊區域是客家鄉親最多、客家文化能量最豐沛地方，世客博將透過地方特色展覽，展現台灣不同區域的客家文化。

客委會副主委周江杰致詞時說，世客博主題曲全程使用客語，代表台灣客家精神發展與變化，也代表客家文化與世界對話的展望，希望透過世客博讓客家族群躍上國際舞台，也讓世界認識台灣客家文化，讓客家人以身為客家人為榮、驕傲說母語。

新北市副市長劉和然也提及，全台灣客家人口約467萬，新北市客家人口高達67萬，僅次於桃園市為全台第二高，皆屬於都會客家，新北市政府非常支持客家文化，也成立客家館突破都會限制，鼓勵客家文化交流傳承，此次新北市政府也參與世界客家博覽會，將在主展館之一的台灣館設立主題展區，展出四個主題展覽。

新竹縣副縣長陳見賢認為，新竹縣是客家大縣，客家人口比例多達67.8%，為全國最高，客家精神是刻苦耐勞、認真打拚。感謝客委會與桃園市政府舉辦世界客家博覽會，向世界推廣客家文化與客語，新竹縣也在台灣館設立主題展區，組隊出席客家論壇、世界客家大會等活動，希望讓全世界看見客家文化、看見桃園、看見台灣。