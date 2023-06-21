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拒絕和姊夫發生性關係　19歲女護士被「刺穿雙眼」割喉藏屍水塔

▲▼性侵、性騷、性暴力、少女。（圖／CFP）

▲女子因為拒絕姊夫求愛被殺害。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

印度泰倫迦納邦一名19歲女護士被發現陳屍在水塔中，而且遺體慘被割喉，手和腿上多處也都有被刀割痕跡，眼睛也被刺穿，警方帶回遺體調查後意外發現，女子死因與姊夫有關，她因為拒絕姊夫求愛才會遭到殺害。

民眾11日下午在Kallapur村附近一水塔中發現19歲女子西莉莎(Sirisha)遺體，身上有許多嚴重傷勢和疤痕，驗屍發現其眼睛曾遭尖銳物品刺穿，頭部和四肢都有傷痕。

家屬表示，在維恰拉巴德(Vikarabad)當地醫院擔任護士的西莉莎，10日晚間因為不願意做飯遭家人責罵，離開家門後便失去音訊，她的父親後來非常擔心，雖然出門到處尋找，可是都沒有找到她身影。

由於家人透露，西莉莎疑似有輕生念頭，再加上警方調閱手機通聯記錄沒查到可疑之處，判斷其可能是自殺身亡，然而此調查結果遭家屬與村民抗議，認為她是遭人謀殺，再次調查後才終於逮捕姊夫阿尼爾(Anil)。

阿尼爾坦承，他一直很希望能和死者發展感情並且有親密關係，然而卻遭到拒絕，所以事發晚上西莉莎離家出走時，他用啤酒瓶攻擊對方，再把人淹死在水塔中。警方表示，驗屍報告沒有顯示出死者曾遭到性侵的跡象，案件正在調查中。

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關鍵字：

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