妹妹被色狼騷擾！少年護妹慘被尋仇　遭潑汽油縱火「燒成火球」

▲印度一名少年被拖到田裡澆汽油燒死。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

印度15歲少年阿瑪納特（U Amarnath）因保護妹妹免受21歲男子文卡特斯瓦拉（Venkateswara Reddy）性騷擾，而被對方記恨，不料喪心病狂的文卡特斯瓦拉竟趁阿瑪納特去補習時，在路上將他綁走後活活燒死。

綜合印度媒體NDTV與《新印度快報》報導，阿瑪納特（U Amarnath）16日在去補習班的路上遭3名男子伏擊後，被拖到附近一塊田裡。這3名施暴者將汽油澆在他身上後點燃火焰，放任阿瑪納特燒成火球，並逃離現場。

路人聽到阿瑪納特的求救聲後，迅速趕到現場撲滅大火，並立即將他送往附近醫院急救，不過阿瑪納特最後還是因傷勢過重，在醫院不治身亡。報導稱，阿瑪納特在被送往醫院途中透露了3名加害男子的名字，其中包含21歲的文卡特斯瓦拉。

阿瑪納特的母親指出，文卡特斯瓦拉此前一直在騷擾阿瑪納特的妹妹，而阿瑪納特在警告文卡特斯瓦拉後就被對方懷恨在心，文卡特斯瓦拉幾個月前曾痛打阿瑪納特一頓，不料這次居然喪心病狂到活活燒死阿瑪納特。

當地警方表示，目前警方已按謀殺罪名立案調查此事，同時文卡特斯瓦拉也將因騷擾未成年的妹妹而被調查。