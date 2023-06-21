戲曲王子李文勳遭爆性侵學生　校方：暫停教職「立案調查」

▲戲曲天王李文勳遭爆性侵學生，台灣戲曲學院決議暫停其教職，並立案調查。（圖／Facebook／我愛 戲曲天王 李文勳）

記者許敏溶／台北報導

「戲曲王子」李文勳日前遭匿名文爆料性侵學生，而李文勳現仍在國立台灣戲曲學院客家戲學系擔任專技講師，今（21日）更傳出另一名王師也對學生性騷擾，校方今召開性平小組會議，除受理兩案並成立調查小組外，即日起並暫停兩名涉案老師授課與行政職務，請人事單位召開校教評審議教師的暫時停聘，也希望受害者向校方提供相關資料，好讓校方提供調查委員進行調查。

台版「me too」運動持續延燒，有「客家戲曲王子」外號的李文勳（現改名「李菄峻」），2017年曾因不當管教飛踢一名女學生，留職停薪一年，沒想到近來遭到不只一篇匿名爆料，指控李文勳性侵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

匿名爆料者指控，在求學時期，曾因學生身份到李的家中接受指導，後續被留宿過夜，半夜卻遭到李脫下褲子，撫摸並吸吮性器官，受害者當時感到害怕又噁心，甚至旁邊還睡著我一起來練功同學，但他還是敢那麼做，只好再被提心吊膽的留下時，留意自己是不是繫緊自己的皮帶，褲子是不是穿沒有拉鍊的，「只害怕那濕溽不堪的記憶再次回來。」

對此，台灣戲曲學院昨天已向教育部完成校安通報，今天中午再召開性平小組會議，台灣戲曲學院主秘陳金鳳表示，今天會議做成三點決議，依照性平法第29條，以及校園性騷擾與性霸凌防治準則19條第一項，決議受理校園性平事件，成立兩個調查案，包括李師與王師，其中王師也被指涉性騷擾學生。

陳金鳳表示，上述兩個調查小組，將責成權責單位與教育部專案人才調查庫，外聘三位學者專家協助調查，學校老師不介入。並從即日起，暫停涉案老師授課與行政職務，但因為現在是學期末，為了怕影響學生權益，上述兩名授課老師必須完成學生成績登錄，接下來將依照教師法，請人事單位召開校教評審議教師的暫時停聘，靜候學校調查結果出爐。

此外，陳金鳳指出，學校會將上述決議公布在學校性平網頁上，也會有聯絡訊息提供給受害人，希望受害者提供相關資料給校方，好讓校方提供給調查委員，因為現在校方沒有什麼相關資料，資料都來自網路，還沒有實際受害人。