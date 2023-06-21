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才說「做錯會認錯」　NONO爆性侵仍神隱！網傻見1點：避風頭的感覺

▲▼直播主小紅老師針對性騷事件受訪。（圖／記者蔡明華攝）

▲直播主小紅老師針對性騷事件受訪。（圖／記者蔡明華攝）

網搜小組／劉維榛報導

大咖男星中，繼黃子佼、炎亞綸迅速坦承犯錯後，NONO（陳宣裕）仍神隱中，網紅小紅老師痛訴近20人遭伸狼爪，包括將女生「拖到市民大道殘障廁所無套中出」；在車強行進入，卻稱「沒射就不算」還自誇尺寸大等。對此，鄉民咋舌直呼，「NONO被指認的態度，相信他是無辜嗎？」

一名網友在PTT發表自身看法，看著指控風暴擴大，「你相信NONO是無辜的嗎？我不太相信，因為NONO的態度，完全不像是被誣賴的樣子，而是避風頭的感覺！」

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底下網友搖頭直言，「一分證據，說一分話」、「有20人，很難無辜的吧」、「現在就看他的精神壓力多能扛」、「無罪推定法則還用你教，但狼車我不搭啦」、「如果沒有，第一時間就反駁，而不是說忘記」、「沒人管你相不相信，重點是法官相不相信」。

事實上，一名女網友自稱曾擔任模特兒，並在19日爆料指出，10幾年前參加節目錄影之後，在一位主動搭訕的男來賓堅持下，答應上車讓對方載送回家，卻在途中差點遭到性侵。當時，這位男星未經同意，便在車內壓住她強吻、扯內衣揉胸、手伸裙底、熊抱磨蹭，後來雖因女方反抗而沒有得逞，但回程路上還是繼續上下其手摸她大腿。

▲NONO 。（圖／翻攝自NONO）

▲NONO爆性侵風波。（圖／翻攝自NONO）

然而因內容線索受到懷疑，NONO經紀人不滿回應：「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應！」不過女網友二度發聲：「本人句句屬實，如有不實指控，願意接受法律制裁！也歡迎本人提告！」

如今小紅老師表示，已經有將近20名女性舉報NONO曾性騷擾，甚至性侵，記者會上公布了包括自己的6個案例，最早的是2003年的電視台工作人員，還有傳播系女大生，甚至有101櫃姐和另名女子遭到性侵得逞。

一名2011年的受害女子出面控訴，當時也是互留電話，被NONO送回家時，在車上毛手毛腳，對方竟強行進入，她因為太害怕傻掉，想要抵抗卻來不及，沒想到NONO卻稱：「沒射就不算，這次就先放過你，你有看過這麼大的嗎？」讓她崩潰，看到NONO如今還不認罪，氣罵：「到現在還在裝傻，還不道歉！」

此外，2015年NONO將一名在101擔任櫃姐的女生拖到市民大道殘障廁所，沒做安全措施的情況下性侵得逞，女生之後嚇得轉職，但NONO依舊死纏爛打，最後是她嚴正警告後，才成功逼退對方。小紅老師更透露，還有就讀傳播科系的女大生也遭狼爪，但事發時的年齡是否未成年，還需向當事人確認。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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