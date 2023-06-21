南投縣敬老愛心卡擴大使用　7／1起可搭台鐵集集線不限起迄點

▲南投縣敬老愛心卡於7月1日起，搭乘鐵路也能使用。（圖／翻攝「交通部臺灣鐵路局管理局」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今天宣布將與交通部台灣鐵路局合作，於7月1日起開辦該縣敬老愛心卡使用點數刷卡搭乘，自當日起敬老愛心卡可用於搭乘公路客運（全額折抵）、國光號國道客運（全額折抵）、7家特約計程車隊（每趟補助85元）及台鐵車票補助（每趟補助150元），全面促進銀髮族及身心障礙者乘坐大眾運輸工具友善及多元性。

台鐵局表示，使用敬老愛心卡搭乘台鐵的民眾，需由各車站設置「地方社福卡」專用通道驗票機刷卡進出站，目前尚有台東、花蓮、宜蘭等3縣尚未完成刷卡專用通道設置（台鐵裝設站點隨時更新），暫無法使用點數補助進出站，故以鐵路西部幹線優先：第一階段啟用縣市有台北、新北、桃園、苗栗、台中、彰化、南投、嘉義縣市及屏東縣等10個縣市。

▲南投縣政府放寬使用規定，刷敬老愛心卡搭乘台鐵集集線可不限起訖點。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

此外，社福卡比照電子票證乘車營運規定，可搭乘區間車、區間快車、莒光號、PP推拉式自強號，但不能搭乘觀光列車、團體列車、太魯閣號列車、普悠瑪號列車、EMU3000型自強號及其他本局指定列車（具專屬性及不發售無座票列車）。

縣政府指出，因南投縣轄內台鐵路段僅有集集支線，為使持卡搭乘更便利，擴大開放民眾搭乘台鐵不限制起訖站點，每趟次最高補助150點（元），由每月補助1000點（元）支應，超出部分需由民眾自行儲值之電子錢包扣款。

縣府提醒，凡設籍於本縣65歲以上長者、60歲以上原住民及身心障礙者，攜帶相關證件與2吋彩色照片2張、印章到戶籍地公所即可免費申辦敬老愛心卡，僅限本人使用，每月補助1000點，月底點數如未使用完畢亦無法累計，也建議民眾可自行儲值金額於卡片內。