台灣仲夏旅遊節登場！台鐵推海陸2款便當　「浮誇小卷」入菜　

▲台鐵推海、陸兩款「台鐵仲夏便當」，海味則以「大尺寸」小卷做為主菜。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

配合「2023台灣仲夏旅遊節」登場，台鐵攜手觀光局推出海、陸兩款「台鐵仲夏便當」，山味以鹹豬肉擔任主角，海味則以東海海域北緯26度捕撈的「大尺寸」小卷做為主菜，分別於6月22日、7月7日開賣，每款售價150元。

台鐵局表示，台鐵與觀光局共同推廣「2023台灣仲夏旅遊節」，合作開發聯名「台鐵仲夏便當」；由於台灣山、海交織，台灣鐵路也分為山線、海線，因此推出海、陸兩款風味便當。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台鐵仲夏便當」菜色由台鐵七堵餐務室團隊設計，屬於「山」風味的「台鐵仲夏鹹香豚肉便當」，選用台灣國產豬肉，爐烤製成鹹豬肉做為主菜；以及「海」風味的「台鐵仲夏鮮灼小卷便當」，則是嚴選與漁業署、海漁基金會三方合作，於東海海域北緯26度捕撈的大尺寸小卷做為主菜。該小卷為獲「海洋之心生態標章」銀級漁業認證的「新北瑞芳棒受網友善船隊」所捕撈的永續海鮮。

此外，兩款便當配菜皆選用具北台灣基隆的在地特色食材入菜，包含「基隆炸甜不辣」、「基隆蛋腸」，佐以枸杞高麗菜、花椰菜炒素蝦仁、炒黑木耳等配菜；並加上酸甜解膩的金棗，呼應仲夏旅遊節的清爽意向。

▲台鐵推海、陸兩款「台鐵仲夏便當」，山味由鹹豬肉擔任主角。（圖／台鐵）

台鐵局表示，「2023台灣仲夏旅遊節」今 (21)日在信義區香堤大道廣場開場，「台鐵仲夏便當」預計於6月22日起陸續販售，兩款便當於活動期間各販售半個月，前半個月6月22日到7月6日販售「台鐵仲夏鹹香豚肉便當」、後半個月7月7日到7月21日販售「台鐵仲夏鮮灼小卷便當」。

另旅客也可在台北、松山、南港等三處夢工場購買到限量的「台鐵仲夏便當」，售價為150元，每日限量100個。