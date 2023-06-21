大里夏田產業園區繼環評通過　再通過中市都委會審查

▲大里夏田產業園區現況空拍圖。（圖／臺中市政府經濟發展局提供，下同）

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大里夏田產業園區於民國106年啟動開發規劃，台中市政府於都市計畫規劃過程，依範圍內住宅、農地及工廠夾雜的現況，擬定多項全國創新開發構想，歷經5年、15次專案小組及研處253件陳情訴求，最終於6月19日獲台中市都市計畫委員會審查通過。

市府經發局說明，其計畫包括依據產業創新條例並以區段徵收方式開發的全國首創開發模式；另於範圍內劃設農業區，以維持農民農耕需求及保障其農保資格無虞；及範圍內特定工廠就地安置以繳納代金等方式回饋後，可依工廠管理輔導法進行用地變更的合法化程序。

經發局表示，大里夏田產業園區雖通過台中市都市計畫委員會，但仍須提送中央主關機關內政部及經濟部審查，另園區開發面積達188公頃，並以區段徵收方式辦理開發，而民眾擔心房子被拆的疑慮，所以規劃基地內原有聚落及合法工廠，不用配合區段徵收。

另外，市府考量此案屬產業園區推動的性質，與基於輔導未登記工廠合法化立場，配合工廠管理輔導法修法，初步規劃區內未登記工廠依法申請納管，且取得特定工廠登記者，暫為保留不被徵收，但業者須於119年3月20日前完成回饋條件，如以土地現值換算等值繳納回饋金等，以此方式解決未登記工廠既存問題。

經發局補充，大里夏田產業園區前於108年取得經濟部原則支持，但仍需環評及都市計畫審定通過後，始得核定設置，園區分別於112年5月31日環評審查通過，都市計畫於112年6月19日經台中市都市計畫委員會通過，市府後續將積極爭取內政部都市計畫委員會審議通過，經濟部即可核定設置，因此，園區開發指日可待，期許帶動地方產業升級，提升區域發展。