　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大里夏田產業園區繼環評通過　再通過中市都委會審查

▲▼台中,大里,都委會,環評,大里夏田產業園區。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲大里夏田產業園區現況空拍圖。（圖／臺中市政府經濟發展局提供，下同）

生活中心／綜合報導

大里夏田產業園區於民國106年啟動開發規劃，台中市政府於都市計畫規劃過程，依範圍內住宅、農地及工廠夾雜的現況，擬定多項全國創新開發構想，歷經5年、15次專案小組及研處253件陳情訴求，最終於6月19日獲台中市都市計畫委員會審查通過。

▲▼台中,大里,都委會,環評,大里夏田產業園區。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

市府經發局說明，其計畫包括依據產業創新條例並以區段徵收方式開發的全國首創開發模式；另於範圍內劃設農業區，以維持農民農耕需求及保障其農保資格無虞；及範圍內特定工廠就地安置以繳納代金等方式回饋後，可依工廠管理輔導法進行用地變更的合法化程序。

▲▼台中,大里,都委會,環評,大里夏田產業園區。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

經發局表示，大里夏田產業園區雖通過台中市都市計畫委員會，但仍須提送中央主關機關內政部及經濟部審查，另園區開發面積達188公頃，並以區段徵收方式辦理開發，而民眾擔心房子被拆的疑慮，所以規劃基地內原有聚落及合法工廠，不用配合區段徵收。

▲▼台中,大里,都委會,環評,大里夏田產業園區。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

另外，市府考量此案屬產業園區推動的性質，與基於輔導未登記工廠合法化立場，配合工廠管理輔導法修法，初步規劃區內未登記工廠依法申請納管，且取得特定工廠登記者，暫為保留不被徵收，但業者須於119年3月20日前完成回饋條件，如以土地現值換算等值繳納回饋金等，以此方式解決未登記工廠既存問題。

▲▼台中,大里,都委會,環評,大里夏田產業園區。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

經發局補充，大里夏田產業園區前於108年取得經濟部原則支持，但仍需環評及都市計畫審定通過後，始得核定設置，園區分別於112年5月31日環評審查通過，都市計畫於112年6月19日經台中市都市計畫委員會通過，市府後續將積極爭取內政部都市計畫委員會審議通過，經濟部即可核定設置，因此，園區開發指日可待，期許帶動地方產業升級，提升區域發展。

ET快訊
快訊／NONO「即刻起停止演藝工作」：誠心深刻反省
耀樂受傷仍淚認：愛炎亞綸很深！　揭「遭PUA痛苦心境」
沈文程「遭瞎傳墜海身亡」　電話被灌爆笑：什麼？我死了？
快訊／忠孝東路墜樓！　屍塊噴飛四濺
全文／遭炎亞綸突襲！耀樂再嗆：道歉沒誠意　3600字痛揭5年
10F命案現場曝！　陽台欄杆有「5億高中生抓握痕」
NONO被2女控性侵！強拉公廁硬來　律師：最重囚30年

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

歷經5年審查把關　大里夏田產業園區二階環評審查通過

高雄財政局端午節前專案查緝　查獲違規菸酒市值逾800萬

毒物專家翻車！稱餵藥案1數據「要零檢出」　事實查核中心：錯誤

轟炎亞綸道歉「還在刺激耀樂」　律師怒：為什麼要作秀作成這樣？

大里夏田產業園區繼環評通過　再通過中市都委會審查

金門農工「養殖鱸魚」一條龍　隱藏版水產開賣！不到一天完售

「就是二度恐嚇被害人！」炎亞綸衝現場道歉　媒體人：逼著他原諒

才說「做錯會認錯」　NONO爆性侵仍神隱！網傻見1點：避風頭的感覺

女吃飽就脹氣！超音波驚見滿肚子石頭　醫挖出「一坨魚子醬」

飛泰國曼谷、清邁「下殺950元」　今起限時開搶！托運行李打5折

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

台中男右切後kiss待轉車　整台烏龜翻！下巴掉一半

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

劉在錫.李光洙《韓星地帶II》升級狂嚇瘋　他獨自落跑...俞利氣到罵髒話XD

鐵達尼號觀光潛艇失蹤　船上供氧量低於70小時

高雄財政局端午節前專案查緝　查獲違規菸酒市值逾800萬

毒物專家翻車！稱餵藥案1數據「要零檢出」　事實查核中心：錯誤

轟炎亞綸道歉「還在刺激耀樂」　律師怒：為什麼要作秀作成這樣？

大里夏田產業園區繼環評通過　再通過中市都委會審查

金門農工「養殖鱸魚」一條龍　隱藏版水產開賣！不到一天完售

「就是二度恐嚇被害人！」炎亞綸衝現場道歉　媒體人：逼著他原諒

才說「做錯會認錯」　NONO爆性侵仍神隱！網傻見1點：避風頭的感覺

女吃飽就脹氣！超音波驚見滿肚子石頭　醫挖出「一坨魚子醬」

飛泰國曼谷、清邁「下殺950元」　今起限時開搶！托運行李打5折

高雄爆4醫不當用藥！食藥署近期討論「苯巴比妥複方」納管藥

富邦勇士冠軍3連霸　端午連假北市運動中心半價優惠

快訊／NONO宣布「即刻停止演藝工作」！　遭控性騷20年首度認錯謝罪

高喊「兩岸同文同種」　朱立倫嗆賴清德「台獨金孫」只會抹紅

員工偷騎重機！撞碎BMW展示中心玻璃門　跑上台66線墜橋送醫

2023 ETtoday高爾夫球菁英賽　攜手跨產業領航企業揮桿交流共好理念

台南最美古蹟圖書館　榮獲2023建築園冶獎

邊宮縮邊戴假睫毛　她忍痛堅持「全妝上陣」分娩曬娃

黃子佼毀滅爆料開撕「Metoo變Youtoo」　吳慷仁嘆：被帶偏了主題

劉揚偉：不要以為台灣有了半導體就有量子計算　建議成立國家隊等

炎亞綸道歉長文「藏3話術」很自戀！刻意不提3事…她搖頭：徹頭徹尾在演戲

嬰兒躺沙發突翻身險摔下　舅剛好回頭秒衝上前接住

生活熱門新聞

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

黃子佼一出院　同名「臉書帳號復出」

美國洋娃娃被領養來台　卻說台灣阿公阿嬤很過分

被害人曝光「阮慕驊強吻摸胸」隔天對話：再一起吃飯好嗎

他喊「能懂黃子佼」　從小看爸爸和女人交疊

炎亞綸遭控偷拍　卡神嗆：退出演藝圈

炎亞綸被控偷拍　律師：可處7年以上有期徒刑

沒追到籃籃請吃雞排！　本人大方回應了

AV女優夜店遭襲胸！發聲慘被酸穿太露

黃子佼「為什麼崩潰」？網揭關鍵原因

炎亞綸道歉　粉專點「3犯罪行為」轉移焦點

進入夏至！5生肖運勢最強

好市多B群特價「日人卻不吃」　網曝：這招提神超有效

NONO爆性侵仍神隱！網傻見1點：避風頭的感覺

更多熱門

相關新聞

5億高中生墜亡前現場曝　桌上擺「啤酒+乖乖」

5億高中生墜亡前現場曝　桌上擺「啤酒+乖乖」

台中5億高中生命案檢方今(21)日宣布偵結，涉案的夏姓父子殺人罪不起訴，不過配偶夏男涉嫌假結婚依使公務員登載不實罪嫌提起公訴，另檢方也曝光夏男住處的內部照片以及夏男身體有無打鬥痕跡照，綜合多項證據後認為夏男涉犯殺人之犯罪嫌疑不足。

10F命案現場曝！陽台欄杆只驗出賴生DNA

10F命案現場曝！陽台欄杆只驗出賴生DNA

5億高中生案偵結　檢「墜樓模擬圖」曝光

5億高中生案偵結　檢「墜樓模擬圖」曝光

要求女學生傳裸照！台中名校男師：這是私藏版

要求女學生傳裸照！台中名校男師：這是私藏版

案場周來人40組→15組　房市大砲「不砲了」：微笑接受政策

案場周來人40組→15組　房市大砲「不砲了」：微笑接受政策

關鍵字：

台中大里都委會環評大里夏田產業園區

讀者迴響

熱門新聞

快訊／炎亞綸現身記者會！遭男網紅控偷拍性愛片

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

快訊／NONO婚內性侵過程曝！

炎亞綸向耀樂道歉！認了私密影片「不時折磨著我」

NONO被爆「拖女生到市民大道殘障廁所」無套中出

快訊／網紅怒揭「遭NONO性騷女快20個」！

黃子佼爆3星醜聞！6關鍵線索被挖

NONO捲風波！前老闆吳宗憲發聲

快訊／抖音男網紅正面對決炎亞綸！

視網膜關台也爆MeToo！女員工瞎傳「眼神暗示要上床」

即／5億高中生墜亡偵結！夏姓父子殺人罪不起訴

快訊／炎亞綸兩度90度鞠躬！耀樂低頭崩潰離場

快訊／炎亞綸離場崩潰痛哭　激動哭喊：絕對沒有偷拍！　

NONO爆性侵「她再打臉朱海君說謊」！

「為什麼去年還聯絡炎亞綸」耀樂原因全說了

更多

最夯影音

更多
炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面