要求女學生傳裸照！台中名校已婚噁師：這是私藏版　校方回應了

▲台中名校驚爆老師要求女學生傳裸照當「私藏版」，校方回應了。（示意圖／取自視覺中國CFP）



記者游瓊華／台中報導

台中知名高中一名女校友指控，17歲時曾遭已婚蕭姓老師要求提供正面全裸照片，甚至說出「我很喜歡」、「私藏版」等話，還會想像與她發生性關係、談論性經驗，校方雖然在6月20日召開教評會，但並未對蕭姓老師做出暫時停聘的處分，案件現在已經進入性評會調查程序。對此，校方也正式回應，預計27日（下週二）再次召開教評會討論予以停聘，若調查成立，則依規定處理。據悉，該名老師任職該所學校約7年左右，先前未被申訴過類似案件。

校方表示，此案校方在6月4日進行校安通報及社政通報，教育局積極督促學校6月12日召開性別平等教育委員會，決議受理並外聘專家人才庫委員組成調查小組調查處理中，學校6月20召開教評會討論予以停聘，為求慎重並充分討論，預計27日（下週二）再次召開教評會討論予以停聘，若調查成立，則依規定處理。

女校友提到，蕭老師利用她的信任與仰慕發展師生戀，她在大學備審資料中放了一張裸露背部的照片，蕭姓老師雖然反對，事後卻反過來向她索取正面全裸的照片，當時她才17歲，尚未成年，蕭老師明明知道，居然還說出「我很喜歡」、「這是私藏版」，甚至表明會設置密碼，不會讓妻子發現兩人的對話。

女校友提到，後來蕭姓老師會趁辦公室其他老師下班之後，未經同意直接抱她、摸臀，當下雖然感到不舒服，但因為害怕惹對方生氣，所以也不敢說什麼；此外，蕭姓老師還會與她談論車震、口交等性經驗，或是口頭談及曾想像與她發生性關係。