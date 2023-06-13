吹噓股價前景吸金數億　「光電教父」涉《證交法》遭11路搜索

▲謝姓教授涉嫌對外吹噓股票即將上櫃，前景可期，違反證券詐欺罪遭約談。（示意圖／免費圖庫）

記者劉昌松／台北報導

宣稱由光電學教父級謝姓教授創辦的神匠創意公司，涉嫌從2020年起，到2021年間，對外吹噓公司前景，股票公開發行後將暴漲，對外兜售股票，目前已知至少10多名投資人受騙提告，吸金規模達數億元，台北地檢署13日指揮調局兵分11路搜索公司以及相關辦公室，預計約談謝姓教授及宋姓現任董事長等6人到案。

據了解，涉案的神匠創意股份有限公司創立於2013年2月間，同年5月由謝姓教授接任董事長職務，宣稱是全球少數的微機電式感測技研發設計製造公司，並將應用面延展到科技醫療、工業生產、智慧家電、汽車電子、人工智慧等市場。

在2020年至2021年間，公司業務開始以電話行銷等方式，向民眾吹噓公司產品前景可期，股票上櫃後，可望上看280元，不少民眾因此投入大筆資金買股，但這段期間內，公司代表人頻頻更換，始終看不到上櫃希望，有投資人組成自救會，向調查局提出檢舉，台北地檢署認為，全案涉嫌違反《證交法》的證券詐欺罪，13日由檢察官李巧菱指揮調查局彰化縣調查站、桃園市調查處、新竹縣調查站執行搜索及約談行動。