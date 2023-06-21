新北支持度老三、藍執政縣市民調全輸　賴士葆勸侯友宜顧本命區

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

《中廣-蓋洛普》今（21）日發布最新「2024年正副總統選舉候選人民意調查分析」，結果顯示，民進黨賴清德以31.89％第一、民眾黨柯文哲24.62％第二、侯友宜以17.93％位居老三。立委賴士葆分析，侯友宜本命區新北市嚴重失火，並奉勸侯「你把自己本命區顧好吧！連本命區都輸賴清德、輸給柯文哲！」同時寄望黨中央好好整合，假如每個縣市都成立侯友宜競選總部，由縣市長擔任主委，動起來的力量就不小了。

賴士葆分析，民調顯示侯友宜、柯文哲吃不到民進黨的票，可是柯文哲可以拿到國民黨19%的票，換言之，藍白拿不到綠的票，而綠的票幾乎已經到頂了，9成已表態不可能再擴充，故侯友宜只要把柯文哲得票吃回來一些，賴清德上揚空間很有限。

賴士葆也說，賴清德加上蕭美琴都是沒加分，但侯友宜加上郭台銘會加6%，所以目前來看，侯友宜一個人的力量需要加入黨內其他力量是很重要的。他強調，不管甚麼配甚麼配，最後只有侯友宜加上柯文哲才能夠贏，「儘管現在民調低，但我對侯友宜不悲觀，因為現在都還沒開始動嘛！」

賴士葆指出，國民黨六都執政四都，但新北賴清德拿33.74，柯在新北有24.7%，侯友宜只拿19.54，「新北是侯友宜本命區呀！不是說大贏林佳龍46萬票嗎？」賴因此奉勸侯「你把自己本命區顧好吧！連本命區都輸賴清德、輸給柯文哲！」

賴士葆進一步指出，台北市賴清德23.78%、柯文哲24.35％，侯友宜19.41%，六都國民黨執政的四都都一樣！ 桃園也輸、台北也輸、台中也輸，執政10個縣市通通輸，代表都還沒開始動。他因此認為，這個力量若動起來，將有一定幫助；寄望黨中央好好整合，假如每個縣市都成立侯友宜競選總部，縣市長擔任主委，動起來的力量就不小了！

賴士葆也舉民進黨賴清德為例，在綠營執政的台南41%、高雄47%，在嘉義縣甚至55%壓倒性的的支持，「為什麼侯友宜在國民黨執政的縣市那麼低，怎麼會這個樣子？」代表國民黨成長空間非常大。