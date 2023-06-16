陳菊履勘金門建設！陸未開台灣自由行　邱太三：一個銅板敲不響

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

監察院長陳菊今(16)日率監察委員蔡崇義、范巽綠、蕭自佑及數位調查官，在交通部政務次長陳彥伯、與陸委會主委邱太三等人的陪同下，至金門實地勘履調查金門大橋工程履約爭議，及通車後對小三通與觀光發展之影響，並視察水頭港新建旅運大樓及港埠設施。因上述2件工程都有案件尚在調查中，陳菊表示不便多談；但針對何時開放陸客自由行，邱太三說「一個銅板敲不響」！因陸方尚未把台灣地區列入對岸人民開放旅遊之地區。

▲陳菊率監委抵金門履勘查案，邱太三陪訪道：開放陸客一個銅板敲不響！（圖／記者林名揚翻攝，下同）



今日一早監察院長陳菊親率3位監委與調查官一行，先至金門大橋工務所聽取簡報，了解工程履約爭議之處理進度，隨後也至大橋現場進行勘履調查；下午則在陸委會主委邱太三等人的陪同下，至水頭港視察新建旅運大樓的興建進度及港埠設施。

陳菊表示，因為這些工程都有爭議案件尚在調查中，不方便透漏太多；不過許久未到金門，對此行看到這麼多重大工程的建設與進步表示肯定，也期盼金門的觀光發展能越來越好，兩岸關係友好和平。

針對端午節前後能否開放陸客來台觀光與金門自由行，陪同考察的陸委會主委邱太三表示，「一個銅板敲不響」！因為陸方到目前為止並沒有把台灣地區列為對岸人民可以去旅遊的區域，雙方對於疫後的相關措施也要有彼此的認知與默契，才能有銜接的地方，一切都還在努力當中。

邱太三也說，兩岸往來本應建立在互利互惠的原則下，但根據交通部的統計資料顯示，在2019年國人有將近400萬人次赴大陸旅遊，但對岸人民來台觀光人次卻從原來的400萬下降至不到200萬，「站在觀光局的角度來看，實在不太符合互利互惠吧」！