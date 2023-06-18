爭取竹科國旅市場！　徐榛嶎與竹市、縣長出席媒合會交流

▲花蓮縣府偕同縣內業者首次參加新竹國際觀光旅展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2023新竹國際觀光旅展6月16日至19日在竹北體育館盛大舉辦，花蓮縣政府與縣內相關協會及業者共同參展外，更攜手新竹巿旅行商業同業公會舉辦「花蓮－新竹永續觀光暨產業媒合交流會」，縣長徐榛蔚親自出席，新竹市長高虹安及新竹縣長楊文科也出席會後晚宴，三位首長表達共同促進永續觀光交流的意願，一起合作提升觀光相關產業產值與商機。

花蓮縣政府觀光處表示，由於看好新竹科技園區廠商及職工福委會可望帶來的觀光商機，本次新竹旅展共有瑞穗天合國際觀光酒店、遠雄悅來大飯店、怡園渡假村及麗軒共4家飯店與遠雄海洋公園、鯨世界賞鯨2家休閒業者參加花蓮形象館設攤，更有超過20家花蓮縣旅宿行及伴手禮等觀光相關業者出席媒合交流會，現場介紹各自專屬的永續低碳遊程，並針對新竹科技企業提供優惠；新竹科學園區職工福委會以及當地旅行同業也有近80位出席參加與花蓮業者互動交流，並對於花蓮絕美步道、香味旅遊及高齡友善旅遊等獨具花蓮多元特色的特色遊程感到印象深刻，充分展現花蓮大山大海豐富資源。

▲花蓮縣長徐榛蔚、新竹市長高虹安及新竹縣長楊文科共同出席媒合會。

徐榛蔚也親自出席媒合會及晚宴推廣花蓮觀光，她表示，縣政府持續推動永續觀光理念並致力與國際接軌，期望展現花蓮優質慢活深度旅遊的品牌內涵與實力；受邀出席的新竹市長高虹安以及新竹縣長楊文科也積極推廣新竹觀光資源，並希望加強跨縣市合作及整合資源，擴大國內旅遊商機，以帶動整體國內觀光共榮成長為目標。

花蓮縣政府整合縣內旅宿行等觀光相關協會及業者籌組花蓮形象館參加竹竹苗區最大國際旅展「2023新竹國際觀光旅展」，6月16日至19日於竹北體育館舉行，花蓮形象館首度在新竹旅展現場與大家見面，讓中南部遊客能就近選購花蓮優質旅宿行產品，帶領竹、苗客群民眾輕鬆獲取花蓮旅遊資訊，了解花蓮之美。

▲徐榛蔚（中）與新竹市長高虹安（左）及新竹縣長楊文科（右）合影。

花蓮縣政府觀光處指出，縣政府整合縣內旅宿行等觀光相關協會並邀請業者籌組花蓮館參加本次旅展，就是鎖定高科技產業可望帶來的企業旅遊商機，並讓竹苗地區遊客能就近選購花蓮優質旅宿行產品；縣府也歡迎民眾利用「花蓮永續樂遊」獎勵方案，活動期間自由行遊客在花蓮合法旅宿業住宿，並前往活動指定旅遊點或指定活動任三項，至活動官網上傳相關資料及登錄人與旅遊點或活動合照成功，即可參加抽獎，就有機會抽到特斯拉汽車。

觀光處表示，花蓮從7月接力展開各項大型觀光活動，包括7月1日至8月27日在知卡宣綠森林親水公園的夏季戲水活動「2023清涼一下樂游知卡宣」，7月5日至9日在花蓮市東大門廣場舉辦的「夏戀嘉年華演唱會」，7月15日至8月13日在壽豐鄉鯉魚潭有小朋友最喜歡的「紅面鴨FUN暑假」活動，7月21日至23日在花蓮縣立體育場旁德興大草坪熱鬧展開「花蓮縣原住民族聯合豐年節」，歡迎全國鄉親好朋友們闔家來到花蓮盡情享受歡樂的暑期遊憩時光，一同體會慢、精品、花蓮！

詳情請見活動官網（https://trip.hl.gov.tw/）。