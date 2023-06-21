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與子爭吵離家墜橋　警空拍機找人...10公尺深河床尋獲婦

▲一名婦人不明原因墜下南崗大橋，中興警方出動空拍機協助救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲一名婦人不明原因墜下南崗大橋，中興警方出動空拍機協助救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮一名中年婦人日前中午疑似與兒子爭吵，一氣之下騎機車離家，前往距離自家數公里遠的南崗大橋，後來被民眾發現摔落至10多公尺深的貓羅溪河床上，中興警察分局員警與消防隊獲報後前往救援，以空拍機發現婦人身影後，將她救起送醫，所幸沒有無生命危險。

警方調查，這位52歲張姓婦人因不明原因墜橋時，所幸路過人車多，目擊民眾趕忙報警，警消也隨即到達現場，但因高度及視線受阻，無法在橋上以肉眼定位及確認該名婦人現況，警方於是出動空拍機協助找尋。

▲一名婦人不明原因墜下南崗大橋，中興警方出動空拍機協助救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

警消合力搜尋，最後終於在橋墩下方發現該名婦人，由救護人員先將婦人拉至河流旁草叢固定急救板，後續再上岸送往衛福部南投醫院急救，目前已無大礙。

▲一名婦人不明原因墜下南崗大橋，中興警方出動空拍機協助救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

中興警分局長侯興龍表示，如有任何情緒困擾問題，可撥打衛福部安心專線（0800-788-995，請幫幫救救我）提供24小時免費心理諮詢服務，或撥打男性關懷專線（0800-013-999）、生命線1995及張老師1980，相關人員亦可提供適當的心理支持。

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