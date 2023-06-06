2山友放棄聖母峰登頂「救下女登山客」！她僥倖活命卻拒付救援費

▲2名登山客放棄登頂，只為了救援路邊命危的女登山客。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

湖南省登山隊2名隊員近日攀登喜馬拉雅山聖母峰，就在即將登頂前，選擇放棄這趟旅途，花了1萬美金（約新台幣30萬元）救了另一名女登山客，沒想到事後女登山客只願支付400美金（約新台幣13萬元），讓他們2人氣炸了。

綜合陸媒報導，這2名登山隊隊員5月多前往喜馬拉雅山聖母峰挑戰，原先已經離登頂之路不到400公尺，但途中遇到50歲的湖南女登山客L女，最後只好決定放棄行程。

當時L女遇險，右手沒有手套、已凍得發黑，左手則抓著一隻有絨毛的手套，身邊沒有其他人，氧氣也已經用完，臉上還覆蓋著薄冰，生命氣息相當微弱，2人於是告知聘雇的雪巴嚮導，如果將L女送回C4營地，就給予1萬美金（約新台幣30萬元）的獎勵。

事後L女成功獲救，僥倖活了下來，搭機返國後卻像人間蒸發一樣，再也沒有出現。由於，雪巴嚮導不斷催收款項，2名登山隊隊員只好透過朋友聯繫L女，希望能對方能夠支付雪巴嚮導的救援費。

而L女接到2人的通知，則豪不客氣地回應，雪巴嚮導1,800美金（約新台幣5.5萬）的小費她願意出1,500元（約新台幣4.6萬元），至於營救的1萬美金（約新台幣30萬元），她則只願意出4,000元（約新台幣13萬元），讓2名隊員瞬間氣炸。

隊員氣得痛罵，如果付錢付得心不甘情不願，那乾脆不用給了，2人也因此把帳單均分。其中一名隊員范江濤氣得痛罵，救了一個人，放棄這麼長時間的準備，最後還要自己出錢，實在是非常生氣，但也沒辦法多說什麼。