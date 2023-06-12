來台旅遊山區迷航又遇刁車　新加坡6口之家獲警救援超感謝

▲新加坡遊客全家6口來台旅遊迷航、車輪陷山溝，經埔里警方馳援獲救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

新加坡籍劉姓男子全家日前來台自助旅遊，不幸在南投國姓鄉迷路且遇上「刁車」、車輛右後輪陷進產業道路旁山溝動彈不得，劉男報警求助；埔里警分局依當事人提供之定位，沿著崎嶇山路找到劉姓一家人，最後聯絡當地民眾提供絞鍊將車輛拉出脫困，劉男事後也親自寫信向警方表達感謝。

埔里分局指出，劉男於6月1日中午駕駛1部休旅車載著妻子和4個孩子，沿國姓鄉前往台中新社方向，因導航系統指引錯誤，行駛到崎嶇狹小的長豐村十八份產業道路，因而迷路，車輪還陷進路邊泥土；劉男不知所措，先撥打手機向租車公司求助，但對方找不到所在地點，於是請他自行聯繫警方求助，爾後獲國姓分駐所員警葉建忠和彭達鉦2名員警協助而脫困。

分局表示，近日收到劉男所寫的感謝信函，指幸運遇上葉姓和彭姓警員在關鍵時刻救了他們一家6口，信中充滿感激之情及真誠謝意，並尊稱2名員警是「台灣的國寶」，希望他們繼續散發「台灣之光」。

埔里分局肯定2位員警此次幫忙來台旅遊的外籍旅客，使其對台灣留下美好的印象，也為國民外交盡了一份心力，並呼籲民眾，開車由導航系統指引進入山區產業道路時，應注意導航路徑是否正確，出發前做好準備，遇有疑惑切勿再往前行駛，先問路再上路，以免發生迷途狀況。