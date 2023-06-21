「藍白不合、選舉不贏」　趙少康喊話侯友宜：需要石破天驚的政見

▲趙少康公布中廣-蓋洛普總統民調。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

《中廣-蓋洛普》今（21日）發布最新「2024年正副總統選舉候選人民意調查分析」，結果顯示，民進黨賴清德以31.89％第一、民眾黨柯文哲24.62％第二、國民黨侯友宜以17.93％位居老三。中廣董事長趙少康直言，結果就是「藍白不合、選舉不贏」，並向侯友宜喊話，「你是在選舉耶，就是要搶票！有那麼困難嗎？」、「講一些不痛不癢的，是沒有用的！」呼籲侯要提出「石破天驚的政見」。

《中廣-蓋洛普》今發布最新「2024年正副總統選舉候選人民意調查分析」，賴清德以31.89％居第一、柯文哲24.62％第二、侯友宜以17.93％排第三，另有19.62%尚未決定、3.59%不投票、2.35%不知道拒答。

趙少康表示，昨晚看到這份民調，很不想來這場發布會，「真的很不想來」，本次民調也進行副手搭配的調查，但不管是侯郭配、郭侯配，都沒贏；唯有侯友宜搭配柯文哲的藍白合，才會以39.60%贏過賴清德配蕭美琴的34.58％，所以看起來「藍白不合、選舉不贏」，一定要藍白合才能贏。

趙少康表示，侯友宜仍有谷底爬升的機會，例如可以比照賴清德推出青年就學補助，「如果我選總統，我就推大學全免費！哪有那麼難選，提幾個爆炸性的政見就好！廢除NCC、恢復特偵組就好了嘛！」趙少康略顯激動向侯友宜喊話，「你是在選舉耶，就是要搶票！有那麼困難嗎？不是拉不起來呀，只是需要石破天驚的政見！講一些不痛不癢的，是沒有用的！」