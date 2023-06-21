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3歲兒手腳屁股都是傷！家長調監視器拳頭硬了　幼兒園老師被起訴

▲▼家暴,受虐,女童,男童,性侵。（圖／123RF）

▲高雄一名3歲幼童在幼兒園被班導師拿作業簿、點心夾子打屁股。（示意圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名家長去年3月間發現自己3歲就讀鳳山某幼兒園的兒子，出現屁股腫脹瘀血的傷勢，手、腳也有不明傷痕，家長到幼兒園調閱監視器，發現兒子班上的王姓導師（女，40歲）拿作業簿、點心夾子、洗手乳罐打兒子的手，還徒手大力拉扯兒子的手、腳，家長氣得提告，王姓導師辯稱是正當管教，但檢方根據園方的監視器畫，在今（21）日偵結，將王女依傷害罪提起公訴。

檢方指出，這名家長的3歲幼兒是就讀鳳山區某幼兒園的小班，去年3月間，家長發現孩子身上出現不明傷痕，仔細檢查赫然發現孩子的屁股腫脹瘀血，手、腳也有拉扯的痕跡，於是跑去向幼兒園要求給個說法。

園方在調閱監視器畫面後，發現在去年的3月23、28、29等日，孩子班上的王姓導師，竟然拿著作業簿、點心夾子打小孩的屁股，有時則徒手拉扯孩子的手、腳，或者直接動手打屁股，看了畫面的家長氣得火冒三丈，直接報警提告。

王姓導師在警詢時辯稱她沒有拿作業簿或點心夾打小孩，因為她腳不方便，所以放東西比較大力，她有拿洗手乳罐打小孩的手，也有徒手拉小朋友的手、腳和打他的屁股，但都是基於管教小朋友，而且力道都很小，不會造成傷害。

檢方在偵訊時根據幼兒園的監視器畫面，認定王姓導師犯行明確，在今日偵結依傷害罪將她提起公訴。

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