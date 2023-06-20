賞巴掌+拖丟出門！知名幼兒園驚爆重大虐童　家長炸鍋列12罪狀

▲ 知名連鎖幼兒園林口分校爆不當管教，教師對幼兒拖行、賞巴掌 。（圖／新北市議員蔡淑君提供，下同。）

記者戴上容／新北報導

知名連鎖幼兒園爆發不當管教！連鎖幼兒園新北市林口某分校教保員對幼童施暴，教保員不僅推頭、賞巴掌，午睡時更強拉睡袋，使幼童翻滾撞頭等暴力行徑，家長看完影像後羅列12罪狀控訴，目前初估有12名幼童受害；新北教育局目前已勒令停招，並將施虐老師停職並列入不適任教師，若經教育委員會通過，最嚴重將勒令停業。

▲連鎖幼兒園爆不當管教 。（圖／記者戴上容攝）

投訴家長指出，此案爆發是小孩回家提到「老師會打人」，經詢問其他家長，發現大家有同樣狀況，眾家長向園方提出調閱監視器的要求，園方聲稱調資料要半個月以上，家長們轉向新北市議員蔡淑君求援，後續經通報教育局與警方，查扣監視器硬碟資料。

教育局查扣影像後，赫然發現有不當管教情形，找來受害幼童的家長個別看影帶，家長們看了內監視器畫面，相當震驚與不捨！教育局發現，從4月1日到28日的園內有10多起重大兒虐、不當管教情形。被害家長們事後集結在一起，將該師的「施暴罪狀」列表。

投訴家長指出，該師施虐的手段相當狠心，如中午罰站吃飯、推頭與賞巴掌，誇張的是，從監視器畫面中可見，小朋友還在睡覺，老師竟然直接將睡袋抽走，害小孩翻滾多圈撞到頭。還有老師拉著小朋友的衣領，在地上一直拖行，將幼童「丟」到走廊，許多小朋友圍觀，卻被威脅回家不能跟父母說。

此外，家長也提出質疑，「園方師生比不足或是超收，導致老師工作太大」，這些跡象都可以透過監視器畫面了解，因為畫面中有80%的時間只有一個老師，一個老師要帶20多位小孩工作量大，情緒肯定會比較激動，園方應該負起最大責任。

接獲陳情的新北市議員蔡淑君表示，發生這樣恐怖兒虐的狀況，令人相當遺憾，但不能否定大部分教保人員的努力，這些施暴的教師只是害群之馬，他也肯定教育局此次主動出擊並查扣畫面，迅速揪出不肖老師，並讓家長們了解整個狀況，讓此事得以曝光，避免更多小孩繼續受害。

蔡淑君說，小孩們在這次事件中蒙受心理陰影，需要更多心理諮商與輔導機制來撫平傷痛，更希望教育單位能夠立法，比照托嬰中心規定一樣強制裝監視器，而且隨時能讓家長們查看調閱，保障幼童就學安全。

新北教育局證實，4月28日接獲民眾陳情林口區某私立幼兒園有疑似不當對待幼生事件，立即派員到園稽查及索取監視器畫面，經審查小組決議受理啟動調查。調查中發現疑似其他幼生亦遭不當對待，請園方再進行責任通報，並立即請該師依法停職。

經查該園確有不當管教情事，認定委員會將依「教保服務人員條例」予以認定裁處，行為人最重可裁處60萬、幼兒園最重6萬元，並將行為人通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員。另針對幼兒園未善盡督導管理責任，將視情節輕重，已予以停招，依法最重可廢止設立許可。