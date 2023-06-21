天價分手費！陸IC設計董事離婚　妻拿走市值146億股分成大股東

▲卓勝微實控人出現變動。（圖／翻攝卓勝微官網）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸射頻晶片龍頭、IC設計公司卓勝微20日公告，近日收到實際控制人TANG ZHUANG（唐壯）的通知，已與妻子YI GEBING（易戈兵）解除婚姻關係，並就離婚財產分割事宜做出相關安排。易戈兵最終分走近34億人民幣（約新台幣146.6億元）。

《華夏時報》報導，該份公告介紹，唐壯原持有卓勝微無限售條件流通股份超過4000萬股，占公司總股本的7.67％，但根據他與易戈兵簽訂的《離婚財產分割協議》，將其中一大部分股份轉讓給易戈兵。

公司股東權益因此發生變動，唐壯改為持有卓勝微股份816萬1831股，占公司總股本的1.53％，易戈兵則持有公司股份3275萬7451股，易戈兵成為公司持股5％以上股東。該變動不會導致公司實際控制人發生變化，也不涉及該公司控制權變更。

1973年出生的唐壯今年50歲，目前擔任卓勝微董事、副總經理。針對突如其來的天價離婚案，卓勝微在公告中表示，僅實際控制人發生變化，實際控制人共同控制的表決權數量並未發生變化，不涉及公司控制權變更。

根據公告，唐壯與易戈兵於17日簽署一份《表決權委託及一致行動協議》，包括易戈兵取得公司總股本6.14％的股份，以及對應的全部表決權、提名和提案權、參會權、監督建議權以及除收益權和股份轉讓權等財產性權利，除此之外，其他權利全權委託唐壯行使。

公開資料顯示，卓勝微於2012年8月成立，2019年6月在深圳證券交易所創業板上市，是一家專注於射頻集成電路領域的研究、開發、生產與銷售的高新技術企業。上市後公司股價一路走高，市值曾在2012年6月達到歷史高點，曾多達1800多億元人民幣（約新台幣7762億元），不過之後從高點大幅回落。