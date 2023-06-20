對抗烏方反攻！俄轉移大量資源至札波羅熱　南部前線佈下密集雷區

▲烏克蘭與英國情報都指出，俄軍正將大量資源轉移至札波羅熱，同時還在南部前線佈下密集雷區。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

在烏克蘭大舉展開反攻行動之際，烏克蘭與英國官員同時指控俄羅斯似乎正從烏克蘭其他地區調遣兵力與重型軍事裝備，以支援俄軍在札波羅熱前線地區的戰爭，而烏克蘭武裝部隊指揮官也表示俄軍在南部前線佈下了密集地雷。

據CNN報導，烏克蘭梅利托波爾市（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Federov）近日通報，從最近途經梅利托波爾市的俄軍情況來看，俄羅斯有從新卡科夫卡（Nova Kakhovka）和卡科夫卡（Kakhovka）調遣軍力到札波羅熱前線的跡象。

英國國防部也在19日的情報評估中指出，俄羅斯在過去10天裡，「極有可能」已開始從第聶伯河（Dnipro River）東岸轉移部分第聶伯部隊（DGF）人員，以為札波羅熱和巴赫姆特地區（Bakhmut）增援。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）坦言，烏東頓內茨克（Donetsk）和哈爾科夫（Kharkiv）的戰況依舊艱辛，俄軍將空降突擊部隊等大量軍力部署在這2個地區，持續進攻利曼（Lyman）和庫普揚斯克（Kupyansk），但烏方絕不退縮。

烏克蘭官員聲稱，他們在頓內茨克的反攻取得了「有限的進展」。然而部分分析人士認為，烏克蘭在南部的進攻行動明顯已放緩，因為各前線都在進行激烈戰鬥。戰爭研究所（ISW）也指出，他們注意到烏克蘭未將大部分軍力投入反攻行動，也尚未展開主要行動，預計烏方可能會暫停反攻，以重新評估未來戰術。

此外，烏克蘭武裝部隊指揮官扎魯日尼（Valeriy Zaluzhnyi）也控訴俄軍在烏克蘭南部前線佈滿地雷，同時還派遣了大量預備役人員到當地戰鬥，「對手正試圖阻止烏克蘭前進，所以他們部署了密集雷區和防禦系統，但我們的行動還是會按計畫進行」。