故宮展覽亞洲藝術節韓國月　朝鮮王朝與清宮藝術接棒展出

▲駐臺北韓國代表部李殷鎬代表參觀故宮，對北宋瓷器留下深刻印象 。（圖／故宮南院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

來臺外國旅客人數以韓國旅客居冠，國立故宮博物院今秋吹起「韓」風，除了辦理「故宮亞洲藝術節－韓國月」活動，「朝鮮王朝與清宮藝術交會」特展也將登場。

▲國立故宮博物院蕭宗煌院長(右)與(左)駐臺北韓國代表部李殷鎬代表(左)交換禮物 。（圖／故宮南院提供）

駐臺北韓國代表部李殷鎬代表一行日前造訪故宮，由國立故宮博物院長蕭宗煌親自接待，雙方就臺、韓文化交流合作議題再度交換意見。蕭宗煌院長表示，本次邀訪除了增進駐臺北韓國代表部對故宮文物展覽的了解外，也進一步說明「韓國月」的辦理方向，希望透過雙方合作展現韓國文化的亮點。

▲駐臺北韓國代表訪故宮，蕭宗煌院長親自接待 。（圖／故宮南院提供）

蕭宗煌院長說，不只韓國流行文化在臺廣受歡迎，目前韓國觀光客來訪人數也名列故宮首位，因應韓國旅客人數增加，故宮除了充實韓文版網頁，也將出版韓語版導覽手冊；另外，繼與韓國三星公司跨域合作「美學電視」後，今年故宮亞洲藝術節再以韓國為主題；駐臺北韓國代表部去（111）年在華山文創園區舉辦韓服時裝秀驚豔全場，期待這場「從傳統宮廷服飾到當代婚禮韓服」的演示重現在南院「韓國月」的舞臺。

▲駐臺北韓國代表部李殷鎬代表今(15)日參觀故宮正展出的趙孟頫〈書赤壁二賦〉國寶作品 。（圖／故宮南院提供）

故宮南院預計今年9月28日至10月29日舉辦「故宮亞洲藝術節－韓國月」活動，規劃韓國意象布置、服裝體驗、傳統藝術表演、文化體驗課程，以及影展、書展等精彩活動，已陸續與蒙藏文化中心、遠東百貨、長榮文苑酒店、嘉義All in合作社等洽談，並統整嘉義地區韓國料理店家，共同呈現韓國多面向的風采。