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公墓遷葬出租種電！彰化村民擔憂苗木不保　怒轟公所官商勾結

▲永靖鄉民抗議公墓要種電。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲永靖鄉民抗議公所，公墓要種電。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

昨天員林市民才為興建禮儀廳到公所前陳抗，今天永靖鄉民不滿公所在3年前將第六公墓遷葬出租作為「種電」使用，擔憂賴以為生的苗木，會因為光電板造成環境浩劫，燬於一旦，４村組成自救會，200多人前往公所舉白布條抗議砲轟，「官司勾結」、「黑箱作業」。

▲永靖鄉民抗議公墓要種電。（圖／記者唐詠絮翻攝）

反對興建太陽能光電發電系統凃柏任、也是福興社區協會理事長，他說第六公墓面積將近4公頃，公所允諾要蓋百姓公廟，遷葬完畢後，當年還辦法會，在拍照時突然拉一個長布條，村民不疑有他，開開心心的合影，沒想到布條上還寫上 「太陽光電」，原來大家都被騙了，認為公所並沒有與地方溝通要種電，暗渡陳倉。

凃柏任說，光電廠5月6日上午10點召開相關會議，簽到簿列席人員僅有村長一人，村民對於這場會勘毫無所知，完全沒有被告知或參與這次會議，對於太陽能光電發電系統的興建工程一無所知，明顯有官商勾結之嫌。

▲永靖鄉民抗議公墓要種電。（圖／記者唐詠絮翻攝）

凃柏任強調，福興村的村民皆期望能效仿其他鄉鎮的做法，將公墓改造成讓老人和小孩能夠休憩和活動的綠地公園。然而，福興村第六公墓卻被選擇作為光電建設的地點，變成重電污染地，嚴重危害苗木生長，永靖鄉苗木之鄉恐將不復，請公所能與廠商解約。

魏碩衛指出，目前永靖鄉第一公墓、第二公墓及清潔隊也有設置光電板，經他初步了解，第六公墓於2020年6月間出租給光電能板廠，出租期9年11月，依據法規採購案未達10年，不須經過代表會同意，每年回饋給公所80萬元，若民眾有疑義，將進一步召開協調會，一定會給村民一個交代。

▲永靖鄉民抗議公墓要種電。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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