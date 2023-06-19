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社會 社會焦點 保障人權

彰化酒駕男撞電桿衝民宅　噴落2米深水溝獲救

記者唐詠絮／彰化報導

彰化昨日發生一起離奇墜溝事件！一名53歲葉姓男子駕駛休旅車行經永靖鄉永坡路一段，突然失控自撞電桿後又偏向對向撞民宅圍籬，人飛出車外掉落2米深溝內，消防據報後立即前往架梯救護，人意識清醒，還能自行爬出送醫，酒測值超標高達0.57，被依公共危險罪送辦。是否未繫安全帶飛出車外，警方仍在調查釐清。

▲彰化永靖鄉酒駕男自撞飛落水溝。（圖／民眾提供）

▲彰化永靖鄉酒駕男自撞飛落水溝。（圖／民眾提供，以下同）

▲彰化永靖鄉酒駕男自撞飛落水溝。（圖／民眾提供）

依據警方初步調查，這起事件發生在昨(18)日下午大約1點多，葉男駕駛黑色休旅車行經永靖永坡路一段時，突然失控自撞路旁電線桿後又向左偏移，撞上鐵皮屋旁架設的圍籬，葉男竟飛出車外，掉落溝內。

消防局據報後立即調派埔心消防分隊前往救護，一到現場發現葉男仰躺在2米深的水溝內，所幸只有頭部有一處撕裂傷，左骨骨折，意識清醒，由於水深不到膝蓋，消防立即架梯協助爬出送醫，經由酒測發現超標，酒測值0.57，被依違反公共危險罪嫌送辦。另外是否未繫安全帶導致撞後飛出，由警方調查。

▲彰化永靖鄉酒駕男自撞飛落水溝。（圖／民眾提供）

警方呼籲，用路人應注意車前狀況，勿疲勞駕駛，若有身體不適或是飲酒等情形導致精神疲憊勿勉強上路，以免發生事故造成他人或自身危害，如有聚餐飲酒需求，以計程車、代駕或是其他代步方式往返，千萬不可自我感覺喝酒微量即逞強駕駛，而造成不可挽回的損失。另警方將持續不定時、不定點執行取締酒駕勤務，以杜絕民眾僥倖心態，展現「酒駕零容忍」的執法決心，保障民眾行的安全。
▲彰化永靖鄉酒駕男自撞飛落水溝。（圖／民眾提供）

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