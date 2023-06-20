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大陸 大陸焦點 特派現場

醉夫沮喪問「後悔嫁給我嗎？」　妻超暖回答感動網友

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近日瘋傳一段夫妻對話的影片，喝醉酒的丈夫回到家後，突然拉著妻子問，「嫁給我有後悔過嗎？」結果妻子沒有任何抱怨，還耐心開導，給予溫柔的鼓勵，令網友非常感動。

從影片中可以看到，丈夫喝醉酒回來之後，坐在一旁退酒時突然詢問妻子，「老婆啊，我好好問你啊，嫁給我有後悔過嗎？」妻子疑惑回答，「沒有啊？為什麼這麼問？」

丈夫進一步說，「我覺得我跟別人比起來很差勁，我那兩個朋友，以前一起幹過工地的，現在一個做頭頭了，還有一個都有自己的建築隊了，就我一直在原地踏步，到現在只能讓你住30平方公尺（約9坪）的房子。」

▼妻子超暖回答，感動了網友。（圖／翻攝微博）

▲▼醉酒夫問「後悔嫁給我嗎？」　妻超暖回答感動網友。（圖／翻攝微博）

丈夫繼續說，「你看媽生病了來投靠我，我只能讓她睡在地板上，連妳的梳妝台都要搬走。」

妻子則回應，「哇，30平方公尺欸大哥，你忘了我們剛畢業實習那會兒住的小黑屋嗎？那才多大啊？6平方有嗎？一扇窗戶都沒有，上面是床，下面是廁所，30平什麼概念啊？5倍欸，你看有陽台有窗戶，南北通透，你想我們這才過了5年，已經翻了5倍了！再過5年，慢慢來嘛，生活肯定越來越好嘛！不要一口氣就吃成一個大胖子。」

丈夫又問，「還有那個彩禮，當時要不是你跟家裡硬撐著，我可能這輩子都結不了婚。」

妻子又安慰，「不學得那個事情很過分嗎？都什麼年代了還搞那一套，這結婚又不是做買賣，還說別人家收了多少，我們結婚跟別人家有什麼關係嗎？有多少能力做多少事情，你總不能……。」

妻子話說到一半，才發現丈夫居然已經睡著，笑著表示，「我在開導你，你竟然睡著了！別再亂給自己加壓力了！」

影片引起了許多網友的討論，大家都大讚妻子態度溫暖，回應也很溫柔，「這麼體諒人的另一半，太幸福了。」「平平淡淡的幸福也很好，要把握啊！」「上海真的比較辛苦，30平就不容易了。」「人都有脆弱的時刻，適當給予鼓勵真的很重要。」

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