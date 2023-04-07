15歲少女搬進家幫顧3寶...姑丈凍未條%2次！　因這點輕判緩刑

▲小蓮到姑姑家工作並照顧3名小孩，姑丈卻與她2度發生性行為，法官認為姑丈態度良好也獲得原諒，判緩刑2年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／南投報導

15歲少女小蓮（化名）休學後住進姑姑家，並幫忙照顧家中3名小孩，姑丈卻對她起色心、2度與她發生性行為，小蓮事後覺得不妥報警，姑丈坦承犯行並感到「非常後悔」，法官認為姑丈一時失慮、在不違反小蓮意願下發生關係，也已獲得對方原諒並賠償，依2條妨害性自主罪處有期徒刑10月，緩刑2年。

年僅15歲的小蓮從學校休學後，媽媽送她到與姑姑一家人同住，幫忙工作以及照顧姑姑的3名小孩，但2022年2月與3月間，姑丈卻把持不住、向小蓮伸出狼爪，小蓮在似懂非懂之下與姑丈發生2次性行為，但仍決定向警方報案告發此事。

事後小蓮緊急搬離住處，姑丈到案也坦承犯行，對於小蓮敘述的情節表示一致，遭檢察官起訴後，吐露「從事發到現在很後悔，我不能接觸小蓮及老婆的親戚，我真的很後悔」。

南投地院審後認為，他身為為小蓮的姑丈，卻不顧小蓮身心與性觀念還未成熟，仍與她性交，考量始終坦承犯行，以及小蓮與其父母都表示願意原諒，並賠償小蓮5萬元，在停車場擔任開單員，還要扶養妻子與3名小孩等，依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，2罪併處有期徒刑10月，緩刑2年，期間付保護管束，還可上訴。