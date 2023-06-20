幼兒園「當全校面被脫光」　受害者淚控校長：我兒時的夢魘

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣「#Me Too」風波不斷延燒，一名江姓網友昨深夜吐露，幼兒園時的噩夢，當時學校夏令營舉辦競賽，各班指派一位同學上台；沒想到，校長要求，比誰最快將全身衣物脫光，而老師們竟未阻止，還急忙將孩子們的衣褲脫掉，害他赤裸地站在全校面前，腦袋一片空白，從此學校對他來說，便成了地獄的深淵。

江姓網友在「爆料公社」娓娓道來，19年前，他就讀桃園一所雙語幼兒園，那時是中班要升大班的暑假，而所有參加夏令營的班級，會有各式各樣的競賽活動，同時由校長R先生主持。

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那時，各班要派一位同學上台，但事先並不知道比賽內容，直到一排同學就定位，校長竟說，「看誰先把全身的衣服脫光，連同內褲，最快的就獲勝。」

在口哨吹下去後，江姓網友腦中一片空白，老師則急忙脫去他身上的衣物，讓他全身赤裸地站在所有學生的面前，後來他是哭著離開操場的，而老師還說了一句「You are so brave.」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

江男坦言，「這件事情一直侵蝕著我整個學生時期，回家也不敢告訴家人們，直到現在也一直沒有說，當時很多個班級都有派出一位學生比賽，至少10幾位學生遭遇此事，而隔壁班派出的是女學生，那個老師稍微有點良心，有用脫去的衣物綁在她腰間，替那位女學生遮擋重要部位。我相信不只有我記得此事，只要是85~86年就讀該校的學生們，應該多多少少都有印象。」

不僅如此，校長R先生還做出不少大大小小的事，造成他童年有嚴重的陰影，「我曾經被他醉酒時，抱起來親好幾回，也曾經因為做錯事，被帶到校長室，他拿著老虎鉗做勢要拔我牙齒，警告我下次再咬同學就真拔。」

最後，江男強調，「我想告訴家長們，真的要時時刻刻關心並主動詢問孩童在學校發生的點點滴滴，關心著他們表情的變化，當小孩子開始畏懼上學，或許並不是一個叛逆行為的表現，很有可能是真的在學校發生了什麼他不敢說的事情，我希望以自身的慘痛經歷警惕大家，希望可以避免這類事情的發生。」

►江姓網友授權引用。