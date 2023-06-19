嘆幼教師被醜化成惡魔　賴士葆點中央問題：因餵藥案見獵心喜

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

新北市幼兒園餵藥案持續延燒，中華民國幼教聯合總會呼籲，「幼兒生病不入校、老師不餵藥」，希望維護全國無辜教保員的清白及基本尊嚴，並釐清彼此責任，引來討論。國民黨立委賴士葆說，最該被譴責的是政治人物見獵心喜，以為撿到槍，藉著此事政治操作，並批評蔡英文政府大張旗鼓成立事實查核中心，卻對這件事情沒有任何作為，放任民眾恐慌不安的情緒高張。

賴士葆說，教保員本於愛心協助家長餵藥，拿著微薄的薪資，絕大多數秉持著愛心耐心與服務的熱誠奉獻，卻被突如其來的政治土石流輾壓，經過這次的風波，教保員今後有沒有義務要替家長承擔責任，權利義務責任之間的權衡的確值得探討。

賴士葆指出，餵藥案初步檢驗有問題的個案，衞福部送到全台設備最好的北榮質譜儀檢測，結果出爐，確定未檢出先前驗出的巴比妥，證實餵藥案是一件烏龍，但是引發社會的恐慌，耗費的社會成本難以估算。中央政府有訂定標準值的權力，但是在爭議的過程中，食藥署 放任社會爭議，綠營民代加名嘴的誇大不實渲染，完全沒有任何作為，衞福部被輿論指為執政黨的東廠還包括蓋牌等爭議議題，忘記衞福部的職責是守護民眾的健康福祉。

賴士葆也砲轟，蔡政府的事實查核中心說要打假信息，唯獨這件事情卻是沒有任何作為，放任民眾恐慌不安的情緒高張，見獵心喜希望能夠重挫新北市政府的形象，如今檢驗報告出爐，反傷了蔡政府，這是一個教保員、家長、蔡政府全輸的結局。