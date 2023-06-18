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PLG已婚球星遭爆出軌　不只1女粉被密過：真的會主動私訊！

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲不只一位網友表示，被該名球星私訊過。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友昨（17日）深夜發文爆料，指控另一半出軌，對象是PLG職籃一名已婚球星，不少人感到震驚，也有人直呼沒證據。不過，許多女網友留言+1，表示自己被該位球星私訊過，「這位這麼有名的球星，真的會回覆你的訊息甚至是主動私訊」、「出軌部分無法考證，但私訊球迷我覺得是有可信度的。」

一名男網友在「Dcard」發文，「當另一半與已婚MVP明星球員出軌」，點名PLG職籃某Y姓已婚超級球星和自己女友出軌，並曝光男方一連串主動私訊女方的對話截圖，指控該球星身為人夫與父親，對得起妻兒與家人嗎？貼文引發網友議論。

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▲網友曝光Y姓球星與前女友私訊對話。（圖／翻攝Dcard）

▲爆料網友曝光球星與前女友私訊對話。（圖／翻攝Dcard）

其中，有人質疑球星不可能主動私訊粉絲，沒想到不只一位女網友在該篇貼文下方+1，紛紛曝光「被點名」的經驗，「那年剛滿18，只是中華隊小粉絲的我，他們打完世界盃預賽被罵爛，我只是回了某人限時動態，說不要去看那些黑話下一場加油！大半夜凌晨三點叫我送宵夜去他飯店給他，我拒絕而且也表明我有男友，對方還說什麼有男友有什麼關係。然後開始問我的性生活。」

另一位則說，「被密過+1，起先只是按讚他的貼文，但各位真的不要懷疑，這位這麼有名的球星，真的會回覆你的訊息甚至是主動私訊」，並說她有女生朋友也被問過「在幹嘛」，「老實說這些行為，在一個有老婆小孩，也不是離婚狀態，頂著台籃黃金時代名號的男人來說，都是會讓人很shock的，他畢竟是公眾人物。」

還有一位指出，「被密過+1，跟朋友去台中唱歌，半夜回飯店遇到，合照發限時標記後，就私訊我要不要去房間找他（對話全程都是朋友在回，事後也都有螢幕錄影）」、「事後聽說身邊也有朋友的學妹被密過？出軌部分無法考證，但私訊球迷我覺得是有可信度的。」

不過，也有網友直呼，「我還是覺得都有證據再來講，小心發言各位」、「請大家務必謹言慎行，在本人或球團出面澄清之前」、「你各位想上車的注意一點啊！這台車翻車機率頗高」、「我是覺得不要輕易上車啦！我知道看熱鬧的人很多，但希望當事人證實或是直接證據出來之前，大家不要輕易相信。」

傳聞爆出後，目前暫時未能與該球星所屬球隊取得聯繫，球隊也尚未做出相關回應，或對此事件有進一步說明。根據PLG職籃「賽務章程」第四章：球員行為準則第25.4條，球員如有捲入桃色糾紛而有影響聯盟形象者，得處書面警告或併科罰款，最高新台幣20萬元整。

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