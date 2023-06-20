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調查官借調法務部　報加班卻上健身房辦私事！2年詐領數萬

▲▼借調法務部辦事的調查局調查官楊道昀，因涉詐領加班費被約談，他曾受邀分享特考榜首心得，強調國家公務人員「要貫徹敬業與操守」。（圖／翻攝考試院考選部Youtube）

▲調查局調查官楊道昀被檢舉借調法務部辦事期間涉詐領加班費，日前被約談，他曾受考試院考選部邀請分享特考榜首心得，強調國家公務人員「要貫徹敬業與操守」。（圖／翻攝考試院考選部Youtube）

記者黃哲民／台北報導

在法務部前部長邱太三任內借調法務部支援國會聯絡工作的調查局調查官楊道昀，被檢舉申報加班卻開小差上健身房或做私事，2年共涉詐領數萬元加班費，新北地檢署上周指揮調查局北部地區機動工作站約談楊男，因楊男態度配合，檢方訊後將楊男請回，全案暫依詐欺取財等罪嫌偵辦，楊男事發前已歸建台北市調查處。

楊道昀是調查班48期特考榜首，2011年考試院考選部舉辦「公務人員特種考試榜首座談會」，楊男受邀分享應考心得，強調「我們要貫徹敬業與操守，這是我們身為國家公務人員第一要務」，楊男2012年結業分發台北市調處。

現任陸委會主委邱太三2018年擔任法務部長時，擁有碩士學位、表現良好的楊男被拔擢借調法務部綜合規劃司，支援法務部所屬單位對口立法院的國會聯絡工作，一任4年，楊男2022年初歸建台北市調處，同年4月再度借調法務部支援，今年（2023年）2月結束任務並歸建。

不過調查局內部傳出楊道昀借調法務部期間，申報加班時段卻開小差，包括上健身房或處理私事，有人提出檢舉，新北地檢署獲報，上周指揮北機站約談楊男到案。

外勤調查官依規定每月可報加班費上限為20小時，而法務部綜規司的國會聯絡工作，具有不分寒暑、無論日夜，放假也要全時待命並迅速完成交辦任務特性，因此法務部所屬單位借調綜規司從事國會聯絡的人員，每月最高可報加班費80小時，但須依規定據實申報，若是半夜被on call隨傳隨到，往往無法報加班彌補。

但楊道昀的狀況已涉及違法浮報，據悉，他在2021年與2022年共2年期間，涉詐領數萬元加班費，楊男到北機站應詢時認錯，檢方認為他態度配合，訊後將他請回，因最高檢察署2022年針對公務員涉嫌詐領加班費案件，統一法律見解為採用詐欺取財罪偵辦，楊男本案暫不適用《貪污治罪條例》的重罰。

調查局今對楊道昀所涉案情發表聲明，強調北機站接獲情資，主動報請新北檢指揮偵辦，調查局全力配合司法調查，若查證屬實，必從嚴懲處，絕不寬貸。調查局重申「正人必先正己」、維護工作紀律的決心，要求全體調查人員無論負責處理何種性質工作，均應嚴守紀律，恪遵法令，以符合國人期待。

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