詐領72萬助理費供奉法師+買裙子　前台中市議員冉齡軒判刑4年

▲前市議員冉齡軒涉貪，昨台中地院判決出爐。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

國民黨籍前台中市議員冉齡軒，涉女兼與丈夫邱裕明涉嫌詐領助理費，台中地檢署查出她任內先後共詐領148萬餘元，其中半數用來服務費開銷，另一半的74萬餘元卻用於她個人或家人開銷，包括供養佛教師父、匯款給在大陸念書的兒子、支付私人手機維修費用。台中地院判決出爐，昨（9）日依共同犯利用職務機會詐取財物罪，將她判刑4年、犯罪所得全數沒收，丈夫邱男依非公務員與公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪，判刑2年4月。可上訴。

冉齡軒原是台中市第14選區議員，案發後因涉詐領助理費案未獲國民黨提名，交保後改以無黨籍身分參選，但落選。台中市議員冉齡軒曾在市議會民政業務質詢時提到，「人往生後大概8個小時靈魂會離開肉體，這是基本的知識」，一番言論引發熱議。

起訴書指出，冉齡軒2018年12月起就任第三屆台中市議員，任期至2022年12月25日，邱姓丈夫（60歲）經營葬儀社，冉將葬儀社的李姓員工充當人頭助理，從2018年12月至2019年2月，詐領助理費與年終獎金共8萬4064元；冉也涉嫌浮報張姓、葉姓、劉姓、詹姓、冉姓、劉姓及2名廖姓等助理的月薪，將每月實際最低薪資1萬至4萬元不等，向市議會申報月薪2萬5千至7萬元不等，待助理從市議員拿到每月匯款後，再將差額繳回服務處，交由葉姓女助理保管。

另外，林姓助理於2019年2月底離職，冉卻偽造文書，持續向市議會申報薪水，冉將此部分的2萬8907元挪為己用或服務處開銷。

檢方查出，冉共詐得148萬餘元，半數用於服務處開銷，半數則用來私人支出，包括兒子到北京念書的生活費、聘請清潔人員打掃自己名下私人佛堂、香油錢、司機車禍和解金，還有冉自己修手機、裙子、買充電器，甚至兒子到高雄出遊的停車費，皆是來自詐領的助領費，私用的部份合計達72萬餘元。