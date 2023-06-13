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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲邀黃國昌當法務部長　王婉諭：政治像戀愛一樣、需要一些衝動

▲▼立委王婉諭 「竹北天坑建商不甩縣府偷施工，楊文科縣長出來說清楚」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨接受網路直播訪問表示，被問到司法問題將如何處置時，柯文哲直言，「最快的方法找黃國昌來當法務部長就好了。」隱隱透露兩人合作可能性。對此，時代力量黨主席王婉諭13日受訪時表示，「有一首歌是眼前的黑不是黑、你說的白是什麼白？」政治就像戀愛一樣，需要一些衝動才能在一起，但還是要先把價值釐清。

柯文哲表示，他過去跟前時代力量立委黃國昌有討論過司法改革問題，因為他沒想法，便請對方先幫忙上課。沒想到，黃國昌教了30分鐘左右，柯文哲就直接投降，「你當法務部長好了」。

此外，黃國昌同時也在直播，有熱心網友立刻到留言區傳達柯文哲的消息，黃則說「阿北找法務部長？誰說要找我當法務部長？柯喔？公開講喔？謝謝謝謝謝謝，柯文哲主席呵呵呵呵」，「他講話講這麼直白，我怎麼好意思」。

由於黃國昌還有時代力量黨籍，黨主席王婉諭受訪表示，關於黃國昌跟柯文哲的關係，有一首歌歌詞是這樣，眼前的黑不是黑、你說的白是什麼白？到底黑跟紅在他們眼裡是什麼看法？鍾東錦跟中天代表什麼顏色？要先把這些價值釐清，再討論合作可能性，這也是社會大眾可能會提出的質疑。

王婉諭指出，政治就像戀愛一樣，需要一些衝動才能在一起，若要長遠發展需要更多理性思辨，與其評論或討論合作代表什麼意思，不如問問他們如何看待顏色、黑金跟法治。

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