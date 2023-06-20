超摳公司端午禮品「只送3顆荔枝」！員工抖：是不是要倒了

▲公司端午節發3顆荔枝。（圖／翻攝快科技）

圖文／CTWANT

一般公司都會在春節、端午、中秋節發3節禮金。不過近日大陸一家公司發給員工3顆荔枝當禮品，讓他懷疑公司是不是要倒了，至少也發顆粽子吧。

據《快科技》報導，原PO在社群媒體上發文說，「公司端午節發了3個荔枝，是不是要倒閉了，好歹發個小粽子吧。」從他貼出的照片中可見，3顆荔枝的形狀，還有點像米老鼠。

貼文曝光後，網友紛紛留言「還好，老闆送了3千萬，1千萬要開心，2千萬要幸福，3千萬要健康」、「我以前的公司不知什麼節，一人發1顆草莓，領過的還得在一個表上簽名呢」、「荔枝？離職」、「怎麼看起來有點像米老鼠」、「我錢也收過5顆」、「我們公司就厲害了發了空氣」、「我們公司中秋節的時候發過一人1個月餅，不過是送客戶送剩下的」。

不過，也有人認為，如果入職時沒跟公司約定要有3節禮品或獎金，公司沒有責任和義務發，都憑公司意願，就算只發荔枝也是公司的自由，員工不能道德綁架。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 黃子佼嗆「不承認交往」 夏宇童曬43字回應：都有各自的生活

▸ 端午節又稱「五毒日」 命理師曝光當天七大禁忌

▸ 愛妻懷第3胎突失蹤 尪收「臨別訊息」崩潰：跟孩子真正的爸跑了