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端午節連假　屏東5處森林園區體驗芬多精好生活

▲墾丁森林遊樂區 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲墾丁森林遊樂區 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

端午4天連假，屏東林區管理處所屬森林，就來墾丁、雙流、藤枝國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區，提供民眾遠離塵囂享受森呼吸，過一個有意義又健康的好去處，並推出多樣的月桃葉編織DIY、尋寶遊戲、畫一棵樹帶一顆樹回家、入園門票抽獎等活動。

▲墾丁森林遊樂區 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲墾丁森林遊樂區 。（圖／記者陳崑福翻攝）

墾丁國家森林遊樂區推出「墾森名偵探尋寶活動」、「質感好生活帶森林回家」，邀請你化身為植物觀察家，走入森林，用你的獨特角度，分享最愛的墾森植物，就能帶一棵樹苗回家。連假期間也推出「慢蔓藤出一方天地 臺灣藤蔓植物特展」，可以探究森林中隱密的植群-藤蔓，是自然界中非常特殊的角色，用另一個視角認識墾丁的森林。

雙流國家森林遊樂區遊客中心提供原民特色餐飲、精選飲品、排灣部落有機蔬菜及伴手禮，端午連假期間入園可享特別優惠；入園發票冰淇淋、竹筒飯及實力滿滿（石栗）鑰匙圈折20元，也可獲抽獎機會（電子票亦可），最大獎有1000元店內消費免費，還有山蘇麵、精油膏、有機蔬菜及雙淇淋的好康禮。

林後四林平地森林園區於端午節（6月22日）與瑪家鄉陶布里文化創作空間合作辦理「荳蔻佳冰活動」，推展自然素材-月桃，現場除展售月桃編織品如月桃蓆、野餐籃、月桃盆、月桃背包等，可參加限量的月桃編織手作，還可以在無患子林下享受清涼冰品。

而藤枝國家森林遊樂區位於中高海拔氣溫涼爽宜人，是南台灣避暑的最佳所在，漫步在林下步道即是一場渾然天成的森林浴饗宴。

提醒因藤枝聯外道路18公里以上的路段，仍持續施工中，車輛無法通行，建議自駕者可將車輛停放於櫻花公園(16.5公里)的停車場，步行經由林下步道抵達園區。另外，近日常有午後陣雨，進入山區請注意安全。

各場域相關活動資訊，請至林務局屏東林區管理處粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/pingtung.forest.gov.tw

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