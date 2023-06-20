侯友宜「變化球對決」？陳以信代答還反擊　他嘆：沒看過這種候選人

▲立委陳以信。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜19日赴台大與學生對談，過程中學生提問兩岸、新北餵藥案、能源、是否辭市長等，但主持人立委陳以信幫忙翻譯問題、代答、酸學生問題「帶刺」，引起討論。對此，民進黨立委賴瑞隆20日受訪時指出，看起來像陳以信個人秀，包含什麼能答、什麼不能答，甚至代為回答，從未看過蔡英文、馬英九、賴清德、柯文哲，需要旁人穿插其中過濾問題、甚至代答。

▼新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



侯友宜赴台大與學生對談，而陳以信擔任主持人對發問嚴格控制，一位身穿深藍外衣的台大國發所黃姓校友忽然起身怒嗆，痛斥陳以信都點名非台大學生提問，這名校友要求侯友宜回答，若無法當選總統，是否會請辭新北市長。陳以信則強調自己完全不認識在場所有人，而這是高度假設性問題。

對於昨晚侯友宜台大座談，民進黨立委洪申翰指出，侯市長這段時間對於國政相關的回應，從政大到台大，其實就是一個空心狀態，只能依賴主持人陳以信護航，現在只感覺到侯友宜變成「信寶」、陳以信的寶貝。

賴瑞隆指出，看起來比較像陳以信個人秀，所有東西都經由他的過濾，包含什麼能答、什麼不能答，甚至代為回答，這對侯友宜反而不利，從未看過有總統候選人，包含蔡英文、馬英九、賴清德、柯文哲，從沒看過有政治人物穿插其中過濾問題、甚至代答。

賴瑞隆表示，既然要當國家領導人，就要直球對決、接受民意最直接考驗，陳以信的方式反而讓侯友宜更失分，讓大家更看清楚侯友宜沒有做好準備、甚至沒有料，才需要靠立法委員去處理這些問題，這些都是更加失分原因。

賴瑞隆指出，還有很多台大學生沒有辦法順利回答問題，也都讓人懷疑是不是特地安插暗樁提問，這都對侯友宜現狀更加不利。