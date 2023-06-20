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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024恐重演「高虹安現象」　沈富雄：侯友宜對手是賴清德非柯文哲

▲▼新竹市長高虹安遭北檢秘密傳喚到案。（圖／記者劉昌松攝）

▲新竹市長高虹安。（圖／記者劉昌松攝）

記者詹宜庭／台北報導

前立委蔡正元日前提及，民眾黨總統參選人柯文哲的「質感」勝過民進黨總統參選人賴清德，而賴清德的「質感」又勝過國民黨總統參選人侯友宜，若「質感競爭」沒有扭轉，恐引發「高虹安現象」。對此，前立委沈富雄19日表示，侯友宜的對手就是現在排名第二的賴清德，若打賴清德打得好，他的支持者就會回來。

根據《TVBS》18日公布的2024總統大選民調指出，柯文哲支持度33%奪冠，賴清德支持度30%居次，侯友宜支持度23%墊底。前立委蔡正元對此在臉書分析，「高虹安現象」已經發生，而高虹安現象的基礎在於「侯選人本身表現的質感」，如果「質感競爭」沒有扭轉，高虹安現象將繼續發酵。

沈富雄昨日在廣播節目《POP大國民》中表示，「從今天起到明年1月13日的投票，侯友宜的對手是那個第二，不是那個第一，因為前兩名裡頭的一定有賴清德，你打賴清德打得好，第三名裡面的支持者就會回來。」

沈富雄指出，國民黨裡頭有一個相當聰明的蔡正元，他曾示警「高虹安現象開始浮上檯面，國民黨不能不小心」，台灣現在的社會氛圍就是討厭民進黨、看不起國民黨。去年九合一大選，大家當初都看不起國民黨新竹市長候選人林耕仁，不選民進黨新竹市長候選人沈慧虹，因為當時大家討厭前新竹市長林智堅，於是就連帶討厭她。

「現在大家討厭民進黨，就連帶討厭賴清德」，沈富雄強調，就這點來看，現在的選戰大局是有一點新竹市高虹安模式的雛形，差別在那是發生在最後一個月，但現在還有七個月，七個月侯友宜爬回去比較不容易，高虹安現象是有可能的。此外，侯友宜變老三要回來，給建議的人一定非常多，但現在不能聽太多人的意見，應該要開始檢討到底哪裡不好。

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