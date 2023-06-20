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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「侯友宜一定可以受年輕人歡迎」　名醫獻策：不會輸給柯文哲

▲▼侯友宜台大演說。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜19日至台大演說。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜19日晚間赴台大參加「校園總統馬拉松」與學生對談。精神科醫師沈政男認為，這次侯友宜真誠又坦率回答，充分展現了對學子的重視，應該可以吸引一些粉絲，而若侯友宜的團隊有去分析民眾黨的柯文哲為何擁有大批年輕人支持，就會知道侯友宜也可以做到，而且不會輸。

根據TVBS最新民調結果，民眾黨總統參選人柯文哲超車藍綠，以33%支持度衝上第一，民進黨總統參選人賴清德則獲30%位居第二，侯友宜23%墊底。進一步交叉分析發現，柯文哲支持度在20-29歲最具優勢，達58%；而在30-39歲選民中，柯文哲支持度也來到55%。

沈政男說，柯文哲長期經營年輕人。但其實他講的那些內容，早已在各大校園講過非常多次，包括在台大當醫生的那些小故事與笑哏，都是一講再講，越講越熟練，然後影片放到網路，讓更多年輕人看到，就能慢慢吸引粉絲。

沈政男指出，當然，這必須有一個團隊保持跟年輕人的聯絡，才能知道時下年輕人都看些什麼。不過，柯文哲即使從政以後，也一直講醫學生時代、當醫生的小故事，為什麼侯友宜不講一下念警察大學、當警探的小故事？「警探的故事，不會輸給醫生啊！」

沈政男表示，柯文哲也常講太太，但侯友宜與賴清德幾乎都把配偶藏起來了，關於這一點，侯友宜若請不動太太，其實可以讓女兒出來露臉，讓大家看看父女互動，也可以吸引年輕人關注。

另外，沈政男說，柯文哲的演講就是有哏又有點人文思維，這兩點都不會很困難，尤其是人文思維，其實只要把《名人偉人格言一千句》這類書籍拿來翻一下就可以了，在演講時隨意掉個書袋，比如「我思故我在」什麼的，聽在年輕人耳裡就會感覺比較有料。侯友宜在台大講的比如房價，聽起來他確實可以掌握這些議題的內涵，而且掌握的程度絕對不下於柯文哲。但要用可以吸引年輕人的方式講出來。

沈政男建議，講笑哏，短時間內不容易精通，但多講就會進步，而訣竅就是，舉重若輕，把嚴肅議題用輕鬆態度來面對，就會比較有開玩笑的空間與靈感。年輕人喜歡真誠不做作，又能跟他們打成一片的人，以侯友宜的基本架勢絕對沒有問題，而且在這方面比賴清德更有優勢，因為賴清德始終拘謹放不開。

沈政男也提到，侯友宜昨晚最令人動容就是講到不放棄的精神，充分展現了勇敢堅毅、為理想奮鬥的鐵漢形象，這一個人設其實可以好好發揮，一定可以吸引很多年輕粉絲。警察故事侯友宜以後可以多講，加上外型與身段其實比柯文哲跟賴清德更平易近人，不會給人距離感，如果口才再練一下，一定可以受到年輕人歡迎。

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