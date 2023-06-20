台中私小訓導主任捏女生胸部！對男生用打的　道歉方式遭轟爆

記者游瓊華／台中報導

演藝圈#MeToo風暴狂燒，台中教育界也再度傳出有狼師性騷擾學生案，但此次涉案者是知名私立國小曾姓訓導主任，現已退休。人本基金會20日召開記者會指出，該名狼師在30年前會以關心為由，邊說話邊用手在女胸口畫愛心、畫圈圈，甚至捏胸，或是伸進裙子捏女學生大腿，摸背、摸肩帶等，猶如藝人宥勝案翻版。

▲人本基金會召開記者會爆料，台中知名私小訓導主任捏女同學胸部，逼男同學嘴咬木頭「太空蹲」。（圖／記者游瓊華攝）



人本表示，去年10月A生提出性騷擾調查，至今調查結果出爐，已經有5人曾受曾姓狼師性騷擾，5人相隔數屆，但曾師的手法都如出一轍。人本怒控，曾師對當時只有11、12歲的女學生伸出狼爪，會以關心為由，拉著女學生的手一邊說話，一邊用手隔著制服在女學生胸口畫愛心、畫圈圈，嘴上還說「你要用心」、「心要安定、要穩定」，甚至有女學生被捏胸部。

▲已為人母的A生痛苦寫下20多年前的受性騷擾回憶。（圖／記者游瓊華攝）



對於男學生，曾姓狼師則是嚴厲體罰，呼巴掌、用腳踹學生，曾經打斷多根木棍，甚至打到瘋狂時，會把同學褲子拉下來；還處罰男學生半蹲坐「太空飛椅」、讓學生嘴咬木頭當作「吃香腸」，讓其他人看到受罰學生流口水的模樣。

人本基金會表示，面對5位學生指證歷歷，曾姓狼師都回答「沒有印象」、「想不起來」，辯稱是習慣性的反射動作，但調查委員認定5位受害學生證詞具有一致性，且各生畢業近30年，不可能挾怨報復而提出性平申請，故認定性騷擾成立。

性平會決議，狼師接受性平教育8小時，還有對受害者道歉；不過，讓5位女學生不滿的是，性平會決議曾姓狼師必須道歉，但曾師僅以道歉函的方式道歉，離譜的是「道歉信由該間私小保管，5名受害者必須到校閱讀道歉信，連住在國外的受害者也必須回到學校才能看到道歉信，甚至下了暑假過後就要封存不能再閱讀」。受害者及人本也決定近期申復，不能接受這樣的道歉方式。

人本怒控，受害者拒絕道歉信放在事發國小，並要求狼師必須要公開道歉，且要求學校要擴大調查，全面普查曾姓狼師教過的學生。